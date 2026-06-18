Kraken uygulamasında 2500’den fazla Solana tokenı açıldı! Bu hamle piyasada neyi değiştirebilir?

Kraken, mobil uygulaması üzerinden zincir üstü işlem özelliğini devreye aldı. Yeni özellikle birlikte ABD dahil 100’den fazla ülkedeki kullanıcılar, Solana tabanlı yaklaşık 2.500 tokenı ek bir cüzdan oluşturmadan alıp satabilecek. Şirket, işlemlerin Solana üzerindeki merkeziyetsiz borsa protokolleri üzerinden gerçekleşeceğini duyurdu.

Merkezi borsa ile zincir üstü piyasalar aynı ekranda

Kraken’in açıklamasına göre kullanıcılar, işlemlerini ABD doları veya USDC ile yapabilecek. Zincir üstündeki varlıklar da mevcut merkezi borsa bakiyeleriyle birlikte tek portföy görünümünde listelenecek. Böylece kullanıcıların ayrı bir uygulama, yeni bir cüzdan ya da ek kurulum adımıyla uğraşmadan Solana ekosistemindeki tokenlara erişebilmesi amaçlanıyor.

Şirket, bu altyapıda Privy’nin gömülü cüzdan teknolojisini kullandığını belirtti. Privy, uygulamalara doğrudan cüzdan işlevi eklenmesini sağlayan bir teknoloji sağlayıcısı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Gömülü cüzdan, bir kripto cüzdanının ayrı bir uygulama ya da uzantı gerektirmeden doğrudan platformun içine yerleştirilmesi anlamına gelir. Bu yapı, kullanıcıların özel anahtar yönetimiyle daha az teknik işlem yaparak zincir üstü hizmetlere erişmesini kolaylaştırır.

Solana ağında çıkarılan çok sayıda token, büyük merkezi borsalarda listelenmeden yalnızca zincir üstünde işlem görüyor. Bu nedenle kullanıcıların çoğu zaman yeni bir cüzdan kurması, seed phrase saklaması, ağlar arasında varlık taşıması ve işlem ücretlerini yönetmesi gerekiyor. Kraken’in yeni entegrasyonu, bu sürecin teknik yükünü azaltmayı hedefliyor.

Payward Baş Veri Sorumlusu ve Tüketici Birimi Küresel Başkanı Kamo Asatryan, kripto varlık alım satımının, arkasındaki teknoloji güçlü olsa da kullanıcı açısından basit hissettirmesi gerektiğini belirtti. Asatryan, köprü işlemleri, ağ ücretleri ve benzeri teknik engellerin zincir üstü piyasalara erişimde caydırıcı olmaması gerektiğini vurguladı.

İşlemler zincir üstünde kalacak

Kraken, bu modelde kullanıcıların özel anahtarlarını ya da varlıklarını elinde tutmadığını ifade etti. İşlemler üçüncü taraf merkeziyetsiz borsa protokolleri üzerinden yürütülüyor. Şirket, burada yalnızca bir erişim platformu olarak konumlandığını, emir gerçekleşme zamanı, fiyat veya işlemin yerine getirilmesi üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmadığını kaydetti.

Risk uyarısı ve genişleme planı

Borsa, yeni hizmete ilişkin risk uyarılarını da öne çıkardı. DEX entegrasyonu üzerinden erişilebilen tokenların Kraken tarafından incelenmediği ya da onaylanmadığı belirtildi. Bu varlıkların işlem yapılabilir durumda sunulmasının, herhangi bir yatırım tavsiyesi ya da destek anlamına gelmediği aktarıldı.

Açıklamada token fiyatlarının yüksek oynaklık gösterebileceği ve kullanıcıların yatırımlarının tamamını kaybedebileceği uyarısına da yer verildi. Ayrıca bu hizmetin düzenlenmiş bir finansal ürün kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.

Kraken’in paylaşımında, büyük borsalarda henüz yer almayan 2.500’den fazla tokena erişim sağlandığı, ek cüzdan ya da seed phrase gerekmeden uygulama içinden işlem yapılabildiği vurgulandı.

Solana, şirketin mobil uygulamasındaki bu dokun ve işlem yap hizmetinde desteklenen ilk ağ oldu. Kraken, zaman içinde başka blokzincirlere de açılmayı planladığını bildirdi ancak hangi ağların ekleneceği ve takvimin nasıl işleyeceği konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Bu adım, merkezi borsa kullanıcıları arasında DEX erişimine yönelik talebin arttığı bir dönemde geldi. Hamle, zincir üstü ürünlerini ve cüzdan hizmetlerini büyüten Coinbase gibi rakiplerle rekabetin de hızlandığına işaret ediyor.