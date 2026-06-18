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BlackRock, 764 bin BTC ile küresel sıralamada Strategy’nin önüne geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arkham verileri, BlackRock’ın 764 bin BTC ile küresel sıralamada üçüncü sıraya çıktığını gösterdi.
  • 📊 Strategy’nin toplam varlığı 847 bin BTC olsa da emanet saklanan 184 bin BTC hesaplamayı etkiledi.
  • 🟠 Bu nedenle $BTC odaklı sıralamada BlackRock, doğrudan görünen varlık bakımından Strategy’nin önüne geçti.
  • 🔍 Tartışma, toplam sahiplik ile kurum profiline doğrudan yazılan varlık farkından kaynaklandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan BlackRock, Arkham’ın yayımladığı son sıralamaya göre küresel ölçekte en büyük üçüncü Bitcoin sahibi olarak öne çıktı. Verilere göre şirketin elinde yaklaşık 764 bin BTC bulunuyor. Bu tablo, BlackRock’ın toplam Bitcoin varlığının daha yüksek olduğu bilinen Strategy’nin önünde gösterilmesi nedeniyle tartışma yarattı.

İçindekiler
1 Arkham verileri tartışma başlattı
2 Strategy neden geride görünüyor
3 Sıralama ile toplam varlık aynı anlama gelmiyor

Arkham verileri tartışma başlattı

Arkham araştırmacılarının paylaştığı sıralamada BlackRock’ın üzerinde yalnızca Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile ABD merkezli kripto para borsası Coinbase yer aldı. Rapora göre Satoshi’ye atfedilen cüzdanlarda 1 milyon 96 bin BTC, Coinbase tarafında ise 970 bin BTC bulunuyor. Aynı listede BlackRock, yaklaşık 670 bin BTC tuttuğu belirtilen Binance’in de önünde yer aldı.

Arkham verilerine göre BlackRock, yaklaşık 764 bin BTC ile yalnızca Satoshi Nakamoto ve Coinbase’in gerisinde kaldı.

BlackRock, spot Bitcoin ETF pazarındaki etkisi nedeniyle son dönemde ekosistemin en yakından izlenen kurumsal aktörlerinden biri haline geldi. Ancak söz konusu sıralama, şirketin gerçekten Strategy’den daha fazla Bitcoin’e sahip olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Strategy neden geride görünüyor

Veriler, halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin sahibi konumunu Strategy’nin koruduğunu gösteriyor. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 847 bin BTC seviyesinde bulunuyor. Buna rağmen Arkham’ın sıralamasında BlackRock’ın üstte yer almasının temel nedeni, Strategy varlıklarının bir bölümünün emanet saklama düzenlemeleri kapsamında tutulması oldu.

Rapora göre Strategy’nin toplam 847 bin BTC’sinin yaklaşık 184 bin BTC’lik kısmı Fidelity Custody bünyesinde saklanıyor. Bu nedenle şirketin varlıklarının tamamı doğrudan kendi tüzel profilinde görünmüyor. Bu hesaplama yöntemi kullanıldığında Strategy’nin doğrudan yansıtılan BTC miktarı yaklaşık 663 bin seviyesinde kalıyor ve BlackRock’ın gerisine düşüyor.

Strategy’nin toplam 847 bin BTC’sinin tamamı doğrudan şirket profiline yazılmadığı için sıralamada yaklaşık 663 bin BTC ile değerlendirildiği aktarıldı.

Sıralama ile toplam varlık aynı anlama gelmiyor

Tartışmanın odağında, “toplam sahiplik” ile “doğrudan bir kuruma atfedilen varlık” arasındaki fark bulunuyor. Bu nedenle ortaya çıkan tablo, BlackRock’ın mutlak anlamda Strategy’den daha fazla Bitcoin topladığı sonucunu zorunlu olarak desteklemiyor. Daha çok, zincir üstü görünürlük ve saklama yapısına dayalı bir sıralama metoduna işaret ediyor.

Bu çerçevede BlackRock küresel listede üçüncü sıraya yerleşirken, Strategy ise halka açık şirketler arasında en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmayı sürdürüyor. Haberde öne çıkan ayrım, iki kurumun Bitcoin varlığından çok, bu varlıkların hangi yapı altında tutulduğu noktasynda toplanıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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