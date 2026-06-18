Ethereum cephesinde üst düzey ayrılık arttı! Son 5 ayda 8 isim neden ayrıldı?

Ethereum Foundation’da üst düzey bir ayrılık daha yaşandı. Kurumun eş icra direktörlerinden Hsiao-Wei Wang, görevinden ayrıldığını perşembe günü duyurdu. Wang, kararın aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti. Ayrılık, vakıfta bir süredir devam eden yönetim geçişi sırasında geldi.

Yönetimde yeni ayrılık

Wang, ayrılık kararını X üzerinden paylaştığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Kısa süre önce tamamladığı iznin ardından önceliklerini ve bundan sonraki planlarını yeniden değerlendirme imkanı bulduğunu ifade etti. Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimini destekleyen başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Hsiao-Wei Wang, yaptığı açıklamada izne ayrıldığı dönemin kendisine düşünme alanı sağladığını, bu süreç sonunda görevinden çekilmenin kendisi için doğru zaman olduğuna karar verdiğini aktardı.

Wang’ın ayrılığı, vakıftaki tek yönetim değişikliği değil. Eş icra direktörü Tomasz Stańczak da daha önce görevden ayrılmayı planladığını açıklamıştı. Stańczak, geçiş sürecine destek vermek için bir süre daha görevde kalacağını belirtmişti.

Geçiş sürecinde Bastian Aue öne çıktı

Wang’ın izinli olduğu dönemde, yönetim kurulu üyesi Bastian Aue daha geniş bir sorumluluk üstlendi. Aue, geçiş sürecinde diğer yöneticilerle birlikte liderlik görevlerinin yürütülmesine destek verdi. Son gelişmelerle birlikte vakıf içindeki rolünün daha da büyüdüğü aktarıldı.

Kuruluş, iki eş icra direktörünün de ayrılık sürecine girmesiyle operasyonlarını mevcut yönetim kurulu ve yöneticiler üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Ancak Wang’ın yerine kimin getirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son aylardaki ayrılıklar dikkat çekti

Ethereum Foundation’da son beş ay içinde bir dizi personel değişikliği yaşandı. Bildirilen verilere göre bu dönemde en az sekiz kıdemli isim kurumdan ayrıldı. Bu tablo, vakfın yönetim yapısı ve iç organizasyonuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Son ayrılıkların ardından vakıftaki liderlik düzeninin nasıl şekilleneceği yakından izleniyor. Mevcut geçişin, daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası olduğu yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.

Wang açıklamasında kişisel önceliklere vurgu yaptı

Wang, açıklamasında Ethereum’un gelişim sürecine de değindi. Ağın bugünkü konumuna tek bir kişi ya da tek bir kurumun değil, çok sayıda ekip ve bireyin katkısıyla ulaştığını vurguladı.

Wang, Ethereum’un hiçbir zaman tek bir role, tek bir kuruma ya da tek bir ana sığmadığını, ekosistemin daha geniş bir topluluğun ortak çabasıyla şekillendiğini kaydetti.

Ayrılık duyurusunda yeni bir görev ya da gelecek planına ilişkin bilgi verilmedi. Ethereum Foundation da şu ana kadar Wang’ın yerini alacak yeni bir eş icra direktörü açıklamadı.