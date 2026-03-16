Ethereum’da 2.200 Dolar Üzerine Güçlü Yükseliş: Fiyat Hedefleri 2.450 ve 2.800 Dolar

Ethereum son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselerek önemli teknik seviyelerin üstüne çıktı ve piyasa genelinden daha güçlü bir performans sergiledi. Son rallinin ardından fiyat 2.332 dolar seviyesine ulaştı ve günlük işlem hacmi 37 milyar doları geçti. Bu hareket, yatırımcıların dikkatini yeniden Ethereum’a çevirdi.

Teknik Analizde Yükseliş Sinyalleri

Piyasa analisti Klejdi Cuni, Ethereum’un ocak ayından bu yana yükselen bir üçgen formasyonu oluşturduğunu belirtti. Fiyat, 2.200 dolardaki direnç bölgesini aşarak önemli bir teknik kırılım gerçekleştirdi. Analistlere göre bu kırılımın ardından yukarı yönlü hedefler sırasıyla 2.450, 2.600 ve 2.800 dolar olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut yükselişin sürdürülebilmesi için fiyatın 2.200 doların üzerinde kalması kritik önem taşıyor.

Son teknik grafiklerde üçgen yapı üzerinde gerçekleşen kırılım, yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir. Tarihsel verilere göre, benzer formasyonlardan sonra güçlü hareketler izleniyor. Yine de fiyatın 2.200 dolar üstünde seyrettiği sürece mevcut senaryonun devam edeceği belirtiliyor.

Haftalık Grafik ve Temel Seviyeler

Ethereum, haziran 2025 dip seviyesinin üzerine çıkarak haftalık kapanış yapan ilk kez bu seviyenin üstünde kalmayı başardı. TraderJB tarafından yapılan analizde ETH’nin şu anda bir arz bölgesinde işlem gördüğü, bu bölgenin güçlü alıcılar tarafından desteğe çevrilmesinin yeni bir yükselişi tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Haftalık kapanışta özellikle 2.800 dolar direnç bölgesi takip edilirken, aşağı yönde 2.111 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat tekrar bu bölgeye iner ve tutunamazsa piyasa yapısında yeni bir geri çekilme görülebilir.

Göstergeler ve Vadeli İşlem Verileri

Teknik indikatörlerde de iyileşme sinyalleri öne çıkıyor. Analist Ali Charts, Ethereum’un SuperTrend göstergesinin eylül ayından beri ilk kez alıma döndüğünü hatırlattı. Bu göstergeye göre, son iki benzer sinyal ortalama yüzde 50 ve yüzde 170 civarında yükselişe eşlik etti. Modelin yeniden pozitife dönmesi, olası uzun vadeli trend değişimi ihtimalini gündeme getirdi.

Öte yandan türev piyasada hareketlilik hızlandı. Ted Pillows’ın analizine göre, 12 saat içinde 2 milyar doların üzerinde açık pozisyon eklendi. Bu gelişme, yatırımcıların Ethereum fiyatındaki yükselişe yönelik beklentisini destekliyor. Açık pozisyonlardaki hızlı artış ve fonlama oranlarının pozitife dönmesi, yukarı yönlü momentumu artırabilir.

Kısa Vadeli Fiyat Görünümü

Ethereum fiyatında kısa vadede yukarı yönlü trend devam ediyor. Kısa vadeli dirençler 2.350–2.400 dolar aralığında yer alırken, 2.200 dolar seviyesinin yeni bir destek noktası oluşturduğu dikkat çekiyor. Yukarıda 2.400 ve 2.600 dolar sınırlarının takip edildiği, aşağıda ise fiyatın 2.200 doları kaybetmesi durumunda 2.100 dolar bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanabileceği öne çıkıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Ethereum, yükselen teknik yapı, artan türev piyasa katılımı ve olumlu göstergelerle kritik direnç ve destek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Fiyatın ilerleyen dönemde bu seviyelerin üzerinde kalıcı olup olmayacağı, yatırımcıların odak noktasında bulunuyor.