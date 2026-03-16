Metaplanet, Bitcoin Alımları İçin 531 Milyon Dolar Yeni Finansman Sağladı

Japonya merkezli Metaplanet, Bitcoin hazinesini büyütmek amacıyla 531 milyon dolara kadar yeni finansman oluşturduğunu açıkladı. Şirketin bu hamlesi borsada da etkisini gösterdi ve Tokyo Borsası’nda işlem gören Metaplanet hisseleri, duyurunun ardından günü yüzde 4,83 artışla tamamladı. Son dönemde agresif Bitcoin stratejisiyle dikkat çeken şirket, kurumsal piyasada Bitcoin tutan en büyük üçüncü firma konumunda bulunuyor.

Katmanlı Finansman Modeli

Metaplanet’in duyurduğu kaynak artırımı, farklı aşamaları ve yatırımcı profillerini içeren katmanlı bir yapıya sahip. Şirketin CEO’su Simon Gerovich’in açıklamasına göre, ilk aşamada 255 milyon dolarlık yeni hisse ihracı ile küresel kurumsal yatırımcılara satış gerçekleştirildi. Yeni hisseler piyasa fiyatına kıyasla yüzde 2 primli olarak satıldı. Söz konusu primli fiyatlama, yatırımcıların şirkete olan güveninin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu ihraç aynı zamanda toplam 276 milyon dolar değerinde, sabit fiyatlı varantları da içeriyor. Bu varantlar, hisselerin fiyatı yüzde 10 üzerinde olduğunda devreye girecek şekilde yapılandırıldı. Böylece hisse performansı iyileştiğinde şirket ek kaynak sağlayabilecek. Yapının amacı, ödeme gücünü artırarak doğrudan Bitcoin alım kapasitesini yükseltmek olarak aktarılıyor.

Ana paketten bağımsız olarak, Metaplanet ayrıca 100 milyon adet hareketli fiyatlı varant ihracı yaptı. Bunların değeri yaklaşık 234 milyon dolar. Bu varantların devreye girmesi ise, şirketin hisseleri net aktif değerinin yüzde 1,01 üzerine çıktığında mümkün olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede mevcut hissedarların sahip olduğu Bitcoin başına değer korunurken, piyasadaki uygun koşullarda yeni sermaye sağlanabilecek.

Hedefler ve Mevcut Birikimler

Şirket hazinesinde şu anda 35.102 adet Bitcoin bulunuyor. Bu varlıklar, güncel fiyatlarla yaklaşık 2,57 milyar dolar değerinde. Metaplanet, yıl sonuna kadar 100.000 Bitcoin’e, 2027 yılının sonunda ise 210.000 Bitcoin’e ulaşmayı amaçlıyor. Belirlenen hedefler, toplam arzın yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor.

100.000 Bitcoin hedefine ulaşmak için şirketin dokuz ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 65.000 adet daha satın alması gerekecek. Hedeflenen toplu alımlar ise mevcut finansman dışında ek kaynak girişini de zorunlu kılıyor. 531 milyon dolarlık yeni sermaye, bu yol haritasında yalnızca bir adım olarak görülüyor.

Yeni Kurumsal Yapılanmalar

Metaplanet, ABD’de “Metaplanet Asset Management” adında bir bağlı ortaklık kurma sürecine de başladı. Burada amaç, Bitcoin odaklı finansal hizmetler ve risk sermayesi yönetimi alanında ağırlığını daha da artırmak. Bu strateji, son dönemde büyük Bitcoin hazine şirketleri arasında öne çıkan bir eğilimi yansıtıyor.

Bernstein gibi analiz şirketleri, Bitcoin hazine şirketlerinin bu tarz finansal mühendislik modellerine yöneldiğini vurguluyor. Katmanlı finansman yapısı, hisse ve varant modelleri ile Metaplanet’in kullandığı yöntemler, pazar liderlerinden biri olan Strateji şirketinin oyun planına benzer şekilde yorumlanıyor. Şu anda kripto varlık rezervlerinde Strateji ve MARA Holdings’in gerisinde kalan Metaplanet, yeni kaynak ve büyüme hamleleriyle bu farkı azaltmayı hedefliyor.