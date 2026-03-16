T. Rowe Price, Aktif Yönetimli Kripto ETF’i İçin İkinci Başvuru Döneminde

ABD merkezli köklü varlık yönetimi şirketi T. Rowe Price, aktif şekilde yönetilecek ilk kripto para ETF’i için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı başvurunun ikinci ekini sundu. Şirket, borsada işlem görecek fonun varlık sepeti ve yapısına dair önemli düzenlemeler içeren bu güncellemeyle, NYSE Arca’da kote edilmeye bir adım daha yaklaştı.

Fonun Yapısı ve Yönetim Modeli

Diğer başlıca kripto ETF’lerinden farklı olarak, T. Rowe Price’ın üzerinde çalıştığı bu fon pasif izleme yerine aktif yönetime dayanıyor. Yani fon yöneticileri, portföyde hangi kripto varlıklara ne oranda yatırım yapılacağına sürekli karar vererek strateji belirleyecek. Portföyde aynı anda 5 ile 15 arasında dijital varlık bulunabilecek. Amaç, FTSE Crypto US Listed Index’in performansını geride bırakmak. Fon yapısında yalnızca spot yani doğrudan kripto varlık yatırımları yer alıyor; türev veya kaldıraçlı işlemler fon kapsamına alınmadı. Bu model, SEC’in Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine getirdiği onaylar çerçevesinde oluşturulmuş durumda.

Varlık Sepetinde Yer Alabilecek Kripto Paralar

Başvuru değişikliğinde fonun yatırım yapabileceği kripto paralar detaylı biçimde sıralandı. Hem Bitcoin, Ethereum, Solana gibi hacmi yüksek varlıklar hem de XRP, Cardano, Avalanche, Litecoin ve Polkadot gibi alternatif coinler listeye dahil. Ayrıca Chainlink, Stellar, Bitcoin Cash, Sui ve özellikle topluluk tabanlı popüler varlıklar Dogecoin ve Shiba Inu da potansiyel yatırım seçenekleri arasında gösterildi. Bu kripto paraların fon portföyüne alınması zorunlu değil; her birinin ağırlığı fon yöneticilerinin piyasa öngörüsüne bağlı şekilde belirlenecek.

Fonun yatırım evreni, düzenleyici çerçevede “emtia özellikleri taşıyan varlıklar” olarak tanımlanıyor. Bu tanım, fonun menkul kıymet fonu değil, emtia bazlı bir yatırım aracı olarak yapılandırılmasını sağlıyor ve denetim açısından farklı bir yasal zemin oluşturuyor.

Düzenleyici Süreç ve Sıradaki Adımlar

T. Rowe Price’ın aktif kripto ETF başvurusu, SEC’in getirdiği ek incelemeler nedeniyle birkaç kez güncellendi. İkinci başvuru eklentisi, şirket ile düzenleyici kurumlar arasındaki sürekli diyaloğun sürdüğünü gösteriyor. Başvuruda fonun işlem kodu ve yönetim ücreti için henüz kesinleşmiş bir bilgi yer almadı; bu detaylar genellikle onay sürecinin tamamlanmasına yakın netleşiyor.

SEC’in kripto ETF onaylarıyla ilgili yaklaşımı 2024 yılındaki Bitcoin spot ETF onaylarından bu yana oldukça değişti. Son dönemde gündeme gelen CLARITY Act ve stabilcoin düzenlemeleri, Kongre ve SEC’in dijital varlık piyasalarını daha yakından ve esnek biçimde ele alma eğilimine işaret ediyor. Bu çerçevede, T. Rowe Price’ın yeni başvurusunun önceki dönemlere kıyasla daha fazla dikkate alındığı görülüyor.

Şirketin aktif olarak yönetilen çoklu kripto varlık ETF’i için ikinci güncellemeyle birlikte, artık temel tartışma fonun onaylanıp onaylanmayacağı değil, hangi koşullarda işlem göreceği ve düzenleyici uyumun nasıl sağlanacağı üzerine yoğunlaşıyor.