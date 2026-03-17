Bitcoin fiyatı 75.000 dolar eşiğini geçerek yükseliş trendini güçlendirdi

Bitcoin, haftanın ilk gününde 75.000 dolar seviyesini aşarak son dönemde yeniden artan yükseliş ivmesini pekiştirdi. Yaklaşık iki ay önce 63.000 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, o tarihten bu yana yüzde 25’e yakın bir yükselişle piyasa aktörlerinin yeniden olumlu beklenti içine girmesine yol açtı.

Küresel piyasalarda yeni destek ve jeopolitik gelişmeler

Bitcoin fiyatında son hareketliliğin arka planında küresel risk iştahındaki artış öne çıktı. ABD piyasalarında yaşanan konsolidasyon sürecini aşan kripto para, yılın başlarında İran ve İsrail arasındaki sıcak gelişmeler nedeniyle küresel belirsizliğin arttığı dönemde değer kaybetmişti. Ancak özellikle son günlerde Hürmüz Boğazı çevresindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte, piyasalarda kısa vadeli endişelerin azalması Bitcoin’e de yansıdı. Hürmüz Boğazı’ndan ilk kez iki ticari tanker geçtiği, İran’ın uyguladığı kısıtlamaların ise sadece rakip ülkelere yöneltileceğinin duyurulduğu belirtildi.

Kurumların talebi artmaya devam ediyor

Kurumsal talep tarafında Michael Saylor’ın liderlik ettiği Strateji şirketi, son işlem gününde 1,57 milyar dolarlık ek Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Şirket, yeni alımla birlikte toplam 761.068 Bitcoin’e ulaşarak portföy değerini yaklaşık 50 milyar dolara yükseltti. Kurumsal yatırım ilgisi sadece ABD ile sınırlı kalmadı; Japonya’da borsada işlem gören Metaplanet de Bitcoin stratejisini hızlandırmak amacıyla uluslararası yatırımcılardan yaklaşık 255 milyon dolar topladı. Ek olarak, Metaplanet’in sağladığı varantlar sayesinde toplamda 530 milyon dolarlık bir kaynak oluşturulabileceği ifade edildi.

Piyasa temkinli, direnç seviyeleri yakından izleniyor

Kripto piyasasındaki hızlı yükselişe rağmen yatırımcıların genel olarak temkinli davrandığı gözleniyor. Bitcoin’in, 2022 yılı düşüş döneminde de benzer dalgalanmalar yaşadığı, ancak o dönemde fiyatın daha sonra 16.000 dolar seviyesinin altına kadar gerilediği hatırlanıyor. Bu nedenle piyasada olası kar satışlarına ve yeni bir düzeltme riskine karşı dikkatli bir tutum sürüyor.

Mevcut durumda gözler 75.000 doların üzerinde kalıcılığın sağlanıp sağlanamayacağında. Bu seviyenin üstünde kalıcı bir hareketin, orta vadede 80.000 dolar bandına doğru yeni bir yükselişin önünü açabileceği ifade ediliyor. Geçmiş dönemde 80.000 doların önemli bir destek bölgesi olarak çalıştığı ve son düzeltmede de kritik bir rol üstlendiği biliniyor.

Strike şirketinin CEO’su Jack Mallers da mevcut piyasa yapısının uzun vadeli birikim için uygun olduğuna dikkat çekti. Mallers, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarından bağımsız olarak düzenli alım yapabilecekleri bir stratejiyi ön plana çıkardı.

Jack Mallers’a göre, mevcut konsolidasyon dönemi, yatırımcılar için varlık birikimini kademeli olarak artırmak adına önemli bir fırsat yaratıyor. Özellikle uzun vadeli hareketleri yakalamak için bu tip fiyat aralıklarının öne çıktığı belirtiliyor.

Sonuç olarak, Bitcoin son haftalardaki toparlanma hareketini kısa vadede güçlendirmiş durumda. Kurumsal talebin artışı ve bölgedeki gerilimin hafiflemesiyle birlikte piyasanın yeni bir kırılma olup olmayacağı önümüzdeki günlerde şekillenecek.