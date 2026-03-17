Kripto Para

DeFi Kredi Piyasasında Düşüş Sürerken Morpho, Maker ve Jupiter Yükselişiyle Dikkat Çekiyor

Özet

  • Kredi protokollerinde toplam mevduatlar gerilerken bazı platformlar pozitif ayrışma gösterdi.
  • Morpho, Maker ve Jupiter Exchange artan kullanım oranlarıyla dikkat çekti.
  • Mevduat dağılımı değişirken sektör genelinde risk algısı ve kullanıcı davranışı öne çıktı.
Kripto varlık piyasasında kredi protokollerinin toplam mevduat hacmi Ekim 2025’ten bu yana yüzde 35’lik bir düşüş yaşadı. Sektör genelinde fon çıkışı yaşanırken Morpho, Maker ve Jupiter Exchange platformları yükseliş eğilimiyle öne çıktı ve bu ayrışmanın arkasındaki dinamikler sektörün dikkatini çekti.

İçindekiler
1 Kredi Protokollerinde Farklılaşan Görünüm
2 Protokol Bazında Büyüme Detayları
3 Piyasa Dinamiklerinde Son Üç Yıl
4 Dikkat Çeken Ayrışmanın Nedenleri

Kredi Protokollerinde Farklılaşan Görünüm

Artemis isimli analiz platformundan alınan verilere göre Morpho, Maker ve Jupiter Exchange’in toplam kredi mevduatları 18,4 milyar dolardan 20,9 milyar dolara yükseldi. Sektördeki genel daralma düşünüldüğünde, bu protokoller yüzde 13,6’lık bir büyüme elde etti. Kullanıcı tercihinin bu platformlara kayması, trendin önemli bir şekilde değiştiğine işaret ediyor.

Protokol Bazında Büyüme Detayları

Mükerrer bir büyümede Morpho, yaklaşık 10,7 milyar dolarlık mevduat hacmini koruyarak DeFi kredi piyasasında en büyük ikinci platform konumuna geldi. Sektördeki pek çok rakibin ciddi kayıplar verdiği dönemde mevduat hacmini sabit tutması Morpho’nun performansını öne çıkardı.

Maker ise 6,4 milyar dolarlık mevduat seviyesini 8,0 milyar dolara taşıdı ve yüzde 25’lik bir artış yakaladı. 2017’den bu yana merkeziyetsiz finans ekosisteminin önemli bir parçası olan bu platform, kullanıcılarının spekülatif akımlardan çok daha kalıcı bir bağlılık gösterdiği bir tablo ortaya koydu.

Jupiter Exchange, üç isim arasında en güçlü büyümeyi gösterdi. Mevduat hacmini 1,3 milyar dolardan 2,2 milyar dolara taşıyarak yüzde 69’luk bir yükseliş elde etti. Büyük ölçüde Solana blokzinciri üzerinde faaliyet gösteren bu platformun büyümesi, Solana’nın genel DeFi ekosistemindeki genişlemesini de yansıttı.

Piyasa Dinamiklerinde Son Üç Yıl

Artemis’in üç yıllık kredi mevduatları grafiği, sürecin nasıl şekillendiğini ortaya koydu. 2023 başında neredeyse sıfıra yakın olan toplam mevduat hacmi, 2024 boyunca düzenli artışla Ekim 2025’te yaklaşık 25 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ardından yaşanan daralmayla toplam hacim 20 milyar dolar seviyelerine çekilse de, önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir seviyede kaldı.

Bu süreçte özellikle Morpho ve Maker’ın toplam pazar payında belirgin bir artış gözlendi. Grafiklerde Morpho’nun mavi rengiyle, Maker’ın ise yeşil tonu ile temsil edildiği mevduatların toplam hacme oranı arttı; bu iki platformun etkinliği daha görünür hale geldi.

Dikkat Çeken Ayrışmanın Nedenleri

DeFi kredi piyasasında görülen yüzde 35’lik düşüş, piyasadan önemli bir sermaye çıkışına işaret etti. Bu gelişmede teminat değerlerindeki düşüş, kaldıraç kullanımındaki azalma ve Ekim ayı sonrası piyasada gözlenen riskten kaçış eğilimi etkili oldu.

Sektörde büyümeyi sürdüren platformlar ise benzeşen bazı özelliklerle öne çıktı. Morpho, sermaye verimliliği ve risk-getiri dengesiyle daha seçici kullanıcıları kendine çekti. Maker’ın altyapısında yer alan DAI, platforma derinlik ve bağlılık kazandırdı. Jupiter Exchange’in büyümesi ise daha çok Solana ekosistemindeki genel hareketlilikle ilişkili oldu.

Jupiter Exchange’in mevduatlarında yaşanan hızlı yükselişin, yüksek faiz oranlarına yönelik kısa vadeli bir hareket mi yoksa kalıcı kullanıcı kazanımı mı olduğunun önümüzdeki dönemlerde netleşeceği ifade edildi.

Veriler, merkeziyetsiz finans piyasasındaki mevduat gerilemesinin tüm platformlar açısından geçerli olmadığını gösterdi. Özellikle güçlü temele ve kullanıcı bağlılığına sahip platformların büyümeyi sürdürdüğü gözlendi.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin fiyatı 75.000 dolar eşiğini geçerek yükseliş trendini güçlendirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin fiyatı 75.000 dolar eşiğini geçerek yükseliş trendini güçlendirdi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
T. Rowe Price, Aktif Yönetimli Kripto ETF’i İçin İkinci Başvuru Döneminde
Kripto Para
Metaplanet, Bitcoin Alımları İçin 531 Milyon Dolar Yeni Finansman Sağladı
Kripto Para
Ethereum’da 2.200 Dolar Üzerine Güçlü Yükseliş: Fiyat Hedefleri 2.450 ve 2.800 Dolar
Ethereum (ETH)
Solana Fiyatında 90 Dolar Desteği Korunuyor: Piyasa Verileri Yükselişe Mi İşaret Ediyor?
Solana (SOL)
Lost your password?