Solana Fiyatında 90 Dolar Desteği Korunuyor: Piyasa Verileri Yükselişe Mi İşaret Ediyor?

Solana (SOL) fiyatı, son günlerde teknik ve piyasa göstergelerinin denk geldiği bir döneme girdi. İşlem hacmi artarken, fiyat 91,35 dolar civarında dalgalanıyor ve 90 dolar seviyesi, alıcıların yoğun ilgisiyle korunuyor. Kripto para piyasasında Solana, hızlı fiyat hareketlerinin ardından konsolidasyon aşamasına geçmiş durumda.

Kısa Pozisyonlarda Artan Likidasyon ve Kırılım Beklentileri

Solana’daki türev piyasa verileri, fiyatın 94 dolar direncine yaklaşmasıyla birlikte son 24 saatte kısa pozisyonlarda 16 milyon dolar üzerinde likidasyon gerçekleştiğini gösteriyor. Küresel ölçekte 3.100’den fazla trader’ın pozisyonlarının kapanması, fiyatın hızlı şekilde ilgili direnç bölgesine ilerlediğine işaret ediyor. Bu düzeyde yaşanan likidasyonlar, çoğunlukla fiyatın yükseliş eğiliminde olduğu dönemlerde piyasaya ivme kazandırıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, artan likidasyon genellikle kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) anlamına geliyor. SOL’un 94–96 dolar bandını aşması halinde, yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devamı gündeme gelebilir.

Teknik Yapıda Yükselen Dipler ve Toparlanma Sinyali

Piyasa analisti gnarleyquinn, Solana’nın son haftalarda 92 dolar direnci altında daha yüksek dip seviyeleri oluşturduğunu belirtiyor. Fiyat hareketleri, yükselen trend desteği ve yatay direnç arasında sıkışarak “yükselen üçgen” formasyonuna benzer bir yapıya evrildi. Her yeni direnç reddiyle birlikte, piyasadan satıcıların azaldığı değerlendiriliyor.

Analiste göre, bu sıkışmanın devam etmesi ve fiyatın 92-95 dolar üstüne taşınması, yeni bir yön tayini için alan yaratabilir. Kısa vadede 88–90 dolar üzerindeki seyrin korunması, pozitif tabloyu destekliyor.

Türev Piyasasında Alıcı Baskısı Güçleniyor

Güncel veriler, Solana türev ürünlerinde alım yönlü pozisyonların artmaya devam ettiğini gösteriyor. CW8900’un analizine göre, son fiyat hareketini hızlandıran temel etken, vadeli işlemlere artan para girişi oldu. Açık pozisyon (open interest) ve fonlama oranlarında gözlenen yükseliş, yatırımcıların olumlu beklentilerini destekliyor.

Bu durum genellikle piyasada güvenin arttığını gösteriyor ancak kaldıraçlı işlemlerin çoğalması ani oynaklık riskini de barındırıyor. Yine de katılımcıların yoğunlaştığı fiyat aralığı, 90–95 dolar bandında güçlü bir kırılma beklentisi oluşmasına neden oluyor.

Analist Bluntz ise, fiyatın 80–94 dolar dar bandında sıkıştığını ve 94–95 dolar seviyesinin defalarca test edildiğini belirtiyor. Satış baskısının azaldığı ve güçlü desteklerin oluştuğu dikkat çekiyor. Yukarıda ilk büyük teknik direnç SMA 50 çizgisinin olduğu 110 dolarda bulunuyor.

Uzun vadeli fiyat senaryolarını değerlendiren analist Celal Kucuker, 65 ve 145 dolar aralığının daha önce aşıldığını, 110 dolar seviyesinin ise bir sonraki direnç olabileceğini aktarıyor.

Kucuker’in orta ve uzun vade değerlendirmelerinde, genel piyasa koşulları elverişli kalırsa 2027 başı itibarıyla Solana’nın 360 dolara kadar ilerleyebileceği de öngörüler arasında yer alıyor.

Son fiyat hareketlerine göre Solana, volatilitenin ardından 88–90 dolar desteğinde tutunmayı başardı ve 94–96 dolar bandı ise kısa vadeli ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Grafik görünümünde, 90 dolar üzerinde kalıcılığın sağlanması olumlu yapının korunmasını sağlarken, 95 doların aşılması durumunda gözler 100 ve 110 dolar seviyelerine çevrilecek.