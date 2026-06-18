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Ethereum Foundation’da üst düzey ayrılıklar 8’e çıktı! Kurum içinde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Foundation’da Hsiao Wei Wang görevinden hemen geçerli olmak üzere ayrıldı.
  • 📌 Ayrılık, daha önce görevi bırakacağını açıklayan Tomasz Stanczak’ın ardından geldi.
  • 👀 Son beş ayda kurumdan sekiz üst düzey ismin ayrılması, $ETH ekosisteminde yönetim tartışmalarını büyüttü.
  • 🧭 Wang, açıklamasında Ethereum’un tek bir kurumdan ya da rolden daha büyük olduğunu vurguladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum Foundation’da üst yönetimde bir ayrılık daha yaşandı. Kurumun eş icra direktörlerinden Hsiao Wei Wang, X üzerinden yaptığı açıklamada görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurdu. Wang, yakın dönemde kullandığı iznin ardından önceliklerini ve geleceğe dönük planlarını yeniden değerlendirdiğini belirtti.

İçindekiler
1 Liderlik değişimi hızlandı
2 Son beş ayda sekiz üst düzey çıkış
3 Wang’dan Ethereum vurgusu

Liderlik değişimi hızlandı

Wang, kararını bir süre görevden uzak kaldığı iznin ardından aldığını aktardı. Paylaşımında, geri çekilmesi için doğru zamanın geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Wang, verdiği aranın ardından gelecekte neye odaklanmak istediğini değerlendirdiğini ve bu nedenle bir adım geri çekilmenin kendisi açısından doğru zaman olduğunu belirtti.

Bu gelişme, Ethereum Foundation’daki diğer eş icra direktörü Tomasz Stanczak’ın daha önce duyurduğu ayrılığın ardından geldi. Stanczak, yılın başlarında İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen kuruluşta yürütülen liderlik geçişine katkı sunduktan sonra görevden ayrılacağını açıklamıştı. Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimini destekleyen başlıca kurumlardan biri olarak biliniyor.

Wang’ın görevden uzak olduğu dönemde, vakfın yönetim kurulu üyelerinden Bastian Aue liderlik geçiş sürecinin gözetimine destek verdi. Her iki eş icra direktörünün de ayrılmasının ardından Aue’nin kurumun yönlendirilmesinde daha geniş bir rol üstlendiği aktarıldı.

Son beş ayda sekiz üst düzey çıkış

Wang’ın ayrılığı, Ethereum Foundation içinde son aylarda dikkat çeken yönetim hareketliliğinin son halkası oldu. Son beş ay içinde kurumdan en az sekiz üst düzey ismin ayrıldığı belirtiliyor. Bu tablo, topluluk içinde vakfın öncelikleri, yönetim yapısı ve stratejik yönüne ilişkin incelemeleri artırdı.

Söz konusu tartışmalar, Ethereum ağının rakip blokzincirlerle rekabetinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Haberde, kurum üzerindeki ilginin yalnızca personel değişimleriyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda liderlik ve yönetişim başlıklarında da sürdüğü aktarılıyor.

Wang’dan Ethereum vurgusu

Wang açıklamasında yalnızca kendi kararına değil, Ethereum’un daha geniş misyonuna da değindi. Ağın bugünkü yapısına katkı sağlayan isimlere işaret eden Wang, Ethereum’un tek bir görevden, tek bir kurumdan veya tek bir dönemden daha büyük olduğunu vurguladı.

Wang, Ethereum’un hiçbir zaman tek bir role, tek bir kuruma ya da tek bir ana indirgenemeyeceğini; ağın gelişiminin çok sayıda katkı sunanın ortak çabasıyla şekillendiğini kaydetti.

Kaynak metinde yer alan diğer içerik bağlantıları ve piyasa başlıkları, bu ayrılık haberinin ana çerçevesiyle doğrudan ilişkili olmadığı için değerlendirmeye alınmadı. Öne çıkan gelişme, Ethereum Foundation’daki liderlik değişiminin kısa sürede derinleşmesi oldu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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