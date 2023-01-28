Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


El Salvador Mutlu Sona Bir Adım Daha Yaklaştı! Volcano Token’ı Geliyor!

Latin Amerika ülkesi El Salvador, bir Bitcoin Şehri kurma hayalini gerçekleştirmeye artık daha yakın. Gelen bilgiler kripto para borsası Bitfinex'in ülkenin uzun zamandır beklenen "Volcano" token'larını bu yıl piyasaya süreceği yönünde.
09:15
28 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Latin Amerika ülkesi El Salvador, bir Bitcoin Şehri kurma hayalini gerçekleştirmeye artık daha yakın. Gelen bilgiler kripto para borsası Bitfinex’in ülkenin uzun zamandır beklenen “Volcano” token’larını bu yıl piyasaya süreceği yönünde.

Volcano Token’ı

Volcano token, temelinde Blockchain teknolojisi kullanılan bir Bitcoin tahvilidir ve kripto para borsası Bitfinex’te işlem görecek. Bitfinex’in Baş Teknoloji Sorumlusu Paolo Ardoino, El Salvador için önerilen 1 milyar dolarlık Bitcoin tahvilinin yeterli oranda talep gördüğünü söyledi.

El Salvador, 2022’nin Aralık ayında tartışmalara neden olan Dijital Varlıklar Yasası’nı kabul etmişti. Bu yasa uyarınca, ülkenin bir dijital menkul kıymetler düzenleyicisi oluşturması ve ayrıca 1 milyar dolarlık tahvilin potansiyel yatırımcıları için kılavuz hazırlaması gerekiyor. Ardoino, bunların tamamlanmasının ardından Bitfinex’in menkul kıymet ticareti yapabileceği bir lisans almak için kurulacak olan menkul kıymetler düzenleyicisine başvuracağını söyledi. Ardoino, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İşlerin zamanında gerçekleşmesi için şu anda doğru yoldayız” dedi.

El Salvador’un Yanardağ Tahvili ve Bitcoin Şehri

El Salvador, Volcano token’larının satışıyla elde edeceği 1 milyar doların yarısını, yani 500 milyon doları Bitcoin Şehri adlı vergiden muaf bir sahil kasabası inşa etmek için kullanmayı planlıyor. Bu şehir temel olarak Bitcoin madenciliği yapmak için yakınında bulunan volkanik yerlerden ülkedeki fazla jeotermal enerjisinden yararlanacak.

Devlet Başkanı Nayib Bukele‘nin planına göre El Salvador, ülkenin rezervlerinin bir parçası olarak Bitcoin satın almak için kalan 500 milyon doları kullanacak. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın değerinde gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir artış kullanıcılarla paylaşılacak.

El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettiğinden beri son 1.5 yılda eleştirilerin hedefi oldu. Ülkenin yüksek volatiliteli varlık sınıfına ağırlık vermesi ve bu varlık sınıfını benimsemesiyle birlikte borç geri ödeme kabiliyeti hakkında sorular sorulmaya başlandı. Ancak bu ayın başında El Salvador’un 800 milyon dolarlık bir tahvili vadesinde faiziyle birlikte ödediği görüldü. Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçmişte El Salvador’un borç yükümlülüklerini yerine getirme konusuna şüpheyle yaklaşan tüm haberlere ateş püskürerek şunları söylemişti:

Geçtiğimiz yıl, neredeyse her eski uluslararası haber kuruluşu Bitcoin‘e yaptığımız bahis nedeniyle bizi haber yaptı. Sözde El Salvador Ocak 2023’e kadar olan borcunu ödeyemeyecekti (çünkü bugün vadesi gelen 800 milyon dolarlık bir tahvilimiz vardı). Kelimenin tam anlamıyla yüzlerce haber çıktı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Geliyor! Yatırımcıların Favori Altcoin’i Yeni Yükseliş Sinyalini Verdi!
Geliyor! Yatırımcıların Favori Altcoin’i Yeni Yükseliş Sinyalini Verdi!
Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!
Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Karar Vakti Yaklaşıyor! Bitcoin Yükselir Mi? BTC Fiyat Tahmini!
Karar Vakti Yaklaşıyor! Bitcoin Yükselir Mi? BTC Fiyat Tahmini!
43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!
43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!
Son DAKİKA! Biden ve Ekibinden Kripto Para Duyurusu!
Son DAKİKA! Biden ve Ekibinden Kripto Para Duyurusu!
Abartıya Yer Yok! 3 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu: Sadece Bir Senaryo Var!
Abartıya Yer Yok! 3 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu: Sadece Bir Senaryo Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023