Latin Amerika ülkesi El Salvador, bir Bitcoin Şehri kurma hayalini gerçekleştirmeye artık daha yakın. Gelen bilgiler kripto para borsası Bitfinex'in ülkenin uzun zamandır beklenen "Volcano" token'larını bu yıl piyasaya süreceği yönünde.

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Latin Amerika ülkesi El Salvador, bir Bitcoin Şehri kurma hayalini gerçekleştirmeye artık daha yakın. Gelen bilgiler kripto para borsası Bitfinex’in ülkenin uzun zamandır beklenen “Volcano” token’larını bu yıl piyasaya süreceği yönünde.

Volcano Token’ı

Volcano token, temelinde Blockchain teknolojisi kullanılan bir Bitcoin tahvilidir ve kripto para borsası Bitfinex’te işlem görecek. Bitfinex’in Baş Teknoloji Sorumlusu Paolo Ardoino, El Salvador için önerilen 1 milyar dolarlık Bitcoin tahvilinin yeterli oranda talep gördüğünü söyledi.

El Salvador, 2022’nin Aralık ayında tartışmalara neden olan Dijital Varlıklar Yasası’nı kabul etmişti. Bu yasa uyarınca, ülkenin bir dijital menkul kıymetler düzenleyicisi oluşturması ve ayrıca 1 milyar dolarlık tahvilin potansiyel yatırımcıları için kılavuz hazırlaması gerekiyor. Ardoino, bunların tamamlanmasının ardından Bitfinex’in menkul kıymet ticareti yapabileceği bir lisans almak için kurulacak olan menkul kıymetler düzenleyicisine başvuracağını söyledi. Ardoino, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İşlerin zamanında gerçekleşmesi için şu anda doğru yoldayız” dedi.

El Salvador’un Yanardağ Tahvili ve Bitcoin Şehri

El Salvador, Volcano token’larının satışıyla elde edeceği 1 milyar doların yarısını, yani 500 milyon doları Bitcoin Şehri adlı vergiden muaf bir sahil kasabası inşa etmek için kullanmayı planlıyor. Bu şehir temel olarak Bitcoin madenciliği yapmak için yakınında bulunan volkanik yerlerden ülkedeki fazla jeotermal enerjisinden yararlanacak.

Devlet Başkanı Nayib Bukele‘nin planına göre El Salvador, ülkenin rezervlerinin bir parçası olarak Bitcoin satın almak için kalan 500 milyon doları kullanacak. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın değerinde gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir artış kullanıcılarla paylaşılacak.

El Salvador, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettiğinden beri son 1.5 yılda eleştirilerin hedefi oldu. Ülkenin yüksek volatiliteli varlık sınıfına ağırlık vermesi ve bu varlık sınıfını benimsemesiyle birlikte borç geri ödeme kabiliyeti hakkında sorular sorulmaya başlandı. Ancak bu ayın başında El Salvador’un 800 milyon dolarlık bir tahvili vadesinde faiziyle birlikte ödediği görüldü. Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçmişte El Salvador’un borç yükümlülüklerini yerine getirme konusuna şüpheyle yaklaşan tüm haberlere ateş püskürerek şunları söylemişti: