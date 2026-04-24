Dogecoin’de fiyat artışı kaldıraç oyunuyla hızlandı, on-chain veriler alarm veriyor

Dogecoin piyasasında son günlerde yaşanan yükseliş hareketinin arka planında, spot piyasa talebinden ziyade türev ürünlere yönelim dikkat çekiyor. Alphractal’ın CEO’su Joao Wedson’a göre, sosyal medya ilgisi belirgin şekilde azalırken, fiyatın kısa sürede yükselmesi mevcut trendi sorgulatıyor.

Spot ilgi azalıyor, işlem hacmi sert düştü

Alphractal verileri, Dogecoin ağına gelen yeni kullanıcıların ve işlem hacminin hızlı şekilde gerilediğini ortaya koydu. Aktif cüzdan sayısı günlük 37.197’ye indi ve bu, bir haftada yüzde 44,88’lik azalmaya işaret ediyor. Aynı dönemde günlük işlem sayısı 26.189’a düştü, burada da yüzde 51,27’lik bir gerileme kaydedildi. Zincir üstü transfer hacmi ise toplamda 118,12 milyon dolar olarak hesaplandı, son yedi günde yüzde 41,25 geriledi.

Wedson, Dogecoin etrafındaki sosyal medya etkileşiminin de yüksekten düşüşe geçtiğini aktarıyor. Özellikle boğa piyasasının netleşmediği dönemlerde ilginin giderek azaldığı gözlemleniyor. Sadece belirli altcoin’lerin sosyal medyada gerçek anlamda kullanıcı ilgisi kayda değer düzeyde kalabildiği belirtiliyor.

Joao Wedson sosyal medya platformunda, Dogecoin hakkında yapılan paylaşımların ciddi oranda azaldığına dikkat çekiyor ve şu ifadeyi kullanıyor: “Şu anda sadece birkaç altcoin sosyal medyada kayda değer ilgi görüyor; genellikle piyasa yükselişi kesinleştiğinde ilgi tırmanıyor, öncesinde ise zayıf kalıyor.”

Kısa vadeli yükselişin kaynağı: Türev piyasası

Spot piyasa aktivitesi zayıflarken, türev piyasasında hareketlilik zirveye ulaşmış durumda. Açık pozisyon büyüklüğü 1,099 milyar dolara çıkarken, uzun/kısa oranı 2,6433’e yükseldi. Bu oran, kaldıraç kullanan yatırımcıların fiyat yükselişine güçlü şekilde odaklandığını gösteriyor. Alphractal’ın kendi algoritması, mevcut durumu “risk iştahının yüksek olduğu boğa düzeni” olarak nitelendiriyor.

Ancak bu aşırı iyimserlik ciddi riskler de doğuruyor. Uzun/kısa oranındaki aşırılık, tek bir ters hareketin dalga dalga tasfiyeleri tetikleyerek satışları hızlandırabileceğini gösteriyor. Alphractal analizinde, “kaldıraç oranı arttıkça yön belirsizliği de artıyor, tek taraflı pozisyonlanma piyasayı kırılgan hale getiriyor” vurgusu öne çıkıyor.

Değerleme, arz ve gösterge verileri

Değerleme göstergeleri ise henüz Dogecoin’in aşırı fiyatlandığına işaret etmiyor. MVRV oranı 0,686 seviyesinde ve varlık, gerçekleşen fiyatı olan 0,1383 doların altında işlem görüyor. Net gerçekleşmemiş kâr/zarar göstergesi ise -0,459 ile Alphractal’ın tanımladığı “kapitülasyon bölgesi”nde. Yani çoğu yatırımcı zararda pozisyonda bulunuyor. Bu durum, fiyatın bir zirveden ziyade uzun düşüşün sonlarına ya da toparlanmanın başına işaret ettiğine yoruluyor.

Momentum tarafında RSI göstergesi nötr, MACD ise kısa süre önce pozitif eğilime döndü. Bu gelişmeler satış baskısının bir miktar azaldığını gösterse de, DOGE hâlâ 200 günlük ortalamasının altında işlem görüyor ve kayda değer bir kırılım yaşanmış değil.

Arz dinamikleri de dikkat çekiyor. Son bir haftada borsalardaki Dogecoin rezervi yüzde 8,45 artarak 27,19 milyar birime yükseldi. Bu miktarın toplam piyasa değeri yaklaşık 2,66 milyar dolar. Borsalara taşınan bu varlıklar, satışa hazırlanıldığının sinyali olarak değerlendiriliyor. Dolaşımdaki Dogecoin miktarı ise 153,95 milyar seviyesinde kalmış durumda.

Büyük yatırımcılar ile bireysel yatırımcılar arasındaki aktivitede ise görece zayıf bir denge söz konusu. Alphractal analizine göre, son 365 günde yüzde 4,54’lük bir büyüme gözlenirken, uzun vadeli yapı açısından hafif bir direnç unsuru oluştu. Yine de genel piyasa hissiyatı nötr seviyede bulunuyor.