Shiba Inu cüzdan sayısında ani artış, işlem hacmi zirve yaptı

Shiba Inu ağındaki yatırımcı sayısı son günlerde aniden yükselerek dikkat çekti. Ethereum üzerinde SHIB tutan cüzdan sayısı, 19–22 Nisan tarihleri arasında ciddi şekilde artarken, bu dönemde 10 binden fazla yeni cüzdan kayda geçti. Toplam adres sayısı 1 milyon 573 bini aşarak yılın en hızlı kısa süreli büyümelerinden birine işaret etti. Etherscan verileri, yeni yatırımcıların özellikle kısa vadede tempolu biçimde ekosisteme dahil olduğunu gösteriyor.

Ağ Etkinliği Hızlandı, Fiyat ve Teknik Gelişmeler Destekledi

Nisan’ın 21’inde tek günde 4.958 yeni cüzdan ağa katıldı ve bu artış son bir haftada toplamda neredeyse 5.653 cüzdanı buldu. Geçtiğimiz mart ayı sonunda SHIB sahiplerinin 1.55 milyonu geçtiği hatırlatılırsa, son birkaç haftadaki yeni girişler ağda önemli bir hareketlilik olduğunu gösteriyor.

Fiyat hareketliliği de bu yeni adres artışıyla paralel ilerledi. SHIB’in değeri, 22 Nisan’ı kapsayan haftada yüzde 7’yi aşan bir yükseliş sergiledi. Günlük grafikte uzun süredir devam eden aşağı yönlü üçgen formasyonunu kırması, beklenen bir sıçramayı beraberinde getirdi. Bu tür teknik kırılımlar sonrası, bireysel yatırımcı cüzdanlarındaki artışlar sıkça gözleniyor.

On-chain verilerde merkezi borsalardan yaklaşık 505 milyar SHIB’in çekilmesi, yatırımcıların kripto paralarını kendi cüzdanlarında tutmaya daha çok yöneldiğine işaret ediyor. Merkezsiz cüzdanlara doğru bu kayış, zaman içinde piyasada erişilebilen SHIB miktarını azaltma potansiyeli taşıyor.

Analistler, merkezi borsalardan kitlesel çekilişlerin örnek olarak SHIB’te uzun vadeli güvenin güçlendiğine ve yatırımcıların ilgili varlığı elinde tutmaya daha istekli hale geldiğine işaret ettiğini aktarıyor.

Uzun vadede SHIB tutan kullanıcı sayısı da düzenli bir artış gösterdi. Son bir yılda bu grup yaklaşık yüzde 78 büyüdü. Bu tablo, topluluğun büyük bölümünde inancın kuvvetlendiği yorumlarını öne çıkarıyor.

Shibarium Yeni Eşikleri Aştı, Ekosistem Yol Haritası Genişliyor

Shiba Inu’nun Layer 2 ağı olan Shibarium üzerindeki işlem trafiği, ağın genel hikayesini olumlu etkiledi. Aylarca takip edilen bir baraj aşıldı ve toplam işlem sayısı 1 milyar sınırını geçti. Shibarium’daki her bir işlem, ağ kullanımına bağlı devam eden yakım mekanizmalarına katkı sunuyor.

CryptoAppsy verilerine göre, haberin yazıldığı anda SHIB fiyatı 0,000006137 dolara yakın bir seviyede bulunuyor ve bu rakam günlük bazda yüzde 0,47 oranında bir artışa işaret ediyor. SHIB’in piyasa değeri 3,62 milyar dolara ulaşırken, son 24 saatteki işlem hacmi yaklaşık 91 milyon dolara kadar indi ve önceki güne göre yüzde 13,5’lik bir düşüş gösterdi. Haftalık bakıldığında ise fiyat performansı, geçtiğimiz günlerde ulaşılan 0,0000064 dolarlık zirveden hafif geri çekilerek yüzde 0,3 ekside yatay seyrediyor.

Ekosistemin yol haritasında ise LEASH v2 adı verilen projenin göç süreci güvenlik denetiminden sonra kademeli olarak devam ediyor. Geliştiriciler, Layer 3 genişlemesi ve yapay zeka tabanlı yeni araçların da önümüzdeki süreçte eklenmesinin planlandığını belirtiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, yatırımcılar hem Etherscan adres verilerini hem de Shibarium işlem trendlerini yakından takip ediyor. SHIB fiyatının yeni kırıldığı teknik seviyeyi koruyup koruyamayacağı ise piyasada merakla izleniyor.