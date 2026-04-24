WhiteBIT ve FC Barcelona’dan 2030’a Kadar Sürecek Stratejik İş Birliği

Bilmeniz Gerekenler

  • WhiteBIT ile FC Barcelona, 2030’a kadar sürecek beş yıllık stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.
  • Anlaşma; erkek futbol takımı, kadın futbol takımı, basketbol takımı ve Barça Innovation Hub üzerinden taraftar etkileşimi, dijital finans ve spor teknolojileri alanlarını kapsıyor.
Avrupa merkezli kripto para platformu WhiteBIT ile FC Barcelona; taraftar etkileşimi, dijital finans ve spor teknolojileri alanında yeni projeler geliştirmek üzere beş yıllık stratejik bir anlaşma imzaladı. 2030 yılına kadar devam edecek iş birliği, kripto para ekosistemi ile dünyanın en etkili spor kulüplerinden birini aynı çatı altında buluşturuyor.

Türkiye’deki faaliyetlerini WhiteBIT TR aracılığıyla sürdüren WhiteBIT, anlaşma kapsamında FC Barcelona’nın Resmi Kripto Para Platformu Ortağı olarak konumunu güçlendirdi. İş birliği, kulübün erkek futbol takımı, kadın futbol takımı ve basketbol takımıyla sınırlı kalmayacak; Barça Innovation Hub üzerinden inovasyon odaklı projeleri de kapsayacak.

Taraflar, bu ortaklıkla yalnızca marka görünürlüğünü artırmayı değil, spor endüstrisinde uygulanabilir ve ölçeklenebilir kripto çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda taraftar deneyimini güçlendirecek, dijital eğitim alanını destekleyecek ve interaktif teknolojileri öne çıkaracak yeni girişimlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

FC Barcelona CEO’su Manel del Río, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde WhiteBIT ile iş birliğinin kulübün küresel ölçekte lider şirketlerle kurduğu stratejik ortaklık yaklaşımını güçlendirdiğini belirtti. Del Río, kripto para sektörünün önümüzdeki yıllarda önemli stratejik potansiyele sahip büyüyen bir alan olduğuna dikkat çekti.

“Bu yenileme, markamızın gücünü ve çekiciliğini, aynı zamanda yenilikçi sektörlerle bağlantı kurma yeteneğimizi vurguluyor.”

WhiteBIT’i de bünyesinde barındıran W Group’un Başkanı ve Kurucusu Volodymyr Nosov ise şirketin temel hedefinin teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak olduğunu ifade etti. Nosov, FC Barcelona ile birlikte kriptoyu günlük hayatın bir parçası haline getiren ve milyonlarca kullanıcının faydalanabileceği deneyimler geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

İş birliği kapsamında geliştirilecek projelerin, küresel taraftar toplulukları ile dijital teknolojiler arasındaki bağı güçlendirmesi bekleniyor. Anlaşma, spor kulüplerinin kripto para ve dijital finans alanındaki kullanım senaryolarını daha somut hale getirmesi bakımından da dikkat çekiyor.

Öte yandan WhiteBIT TR’nin WhiteBIT’in Türkiye’deki iştiraki olduğu, yerel düzenlemeler nedeniyle FC Barcelona ve WhiteBIT arasındaki iş birliği kapsamındaki bazı ayrıcalıkların Türkiye’deki kullanıcılara sunulamayabileceği belirtildi. WhiteBIT TR hizmetlerinin Türkiye’de yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun şekilde yapılandırıldığı, bazı global ürün ve hizmetlerin Türkiye’de sınırlı olabileceği ya da sunulmayabileceği aktarıldı. Ürün ve hizmet kapsamının lisanslama süreçleri ile regülasyonlardaki gelişmelere bağlı olarak değişebileceği ifade edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
