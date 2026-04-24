Metaplanet’in yeni 8 milyar yenlik tahvil hamlesiyle Bitcoin yatırımı hızlandı

Japonya merkezli Metaplanet, bilanço kaldıraç stratejisini güçlendirerek Bitcoin alımlarında yeni bir adım attı. Tokyo Borsası’nda işlem gören ve ülkedeki en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olarak öne çıkan şirket, 8 milyar yen (yaklaşık 50 milyon dolar) tutarında faizsiz tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yatırımcı desteği ve ihraç detayları

Şirketin Cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu tahvilin tamamının Cayman Adaları merkezli EVO Fund’a satıldığı belirtildi. EVO Fund, Metaplanet’in tahvil ihracında daha önce de en büyük yatırımcı olmuştu. Bu yeni adımla şirket, Bitcoin portföyünü büyütme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Metaplanet’in şimdiye kadar gerçekleştirdiği tahvil ihracı sayısı 20’ye ulaştı. Uzmanlar, şirketin borçlanma yoluyla Bitcoin biriktirme stratejisinin sürdürülebilirlik konusunda tartışma yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Rekor Bitcoin stoku ve finansal sonuçlar

2024 Nisan’dan bu yana istikrarlı şekilde Bitcoin biriktiren Metaplanet, yılın ilk çeyreğinde 5.075 BTC alımı yaptı. Bu gelişmeyle birlikte şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 40.177’ye yükseldi. BitcoinTreasuries verilerine göre Metaplanet, halka açık şirketler arasında dünyada en fazla Bitcoin tutan üçüncü şirket konumuna ulaştı.

Ancak şirketin bu kapsamlı hamlesi önemli finansal baskılar da doğurdu. Metaplanet, 2025 mali yılı için 619 milyon dolar net zarara uğradığını duyurdu. Bu zararın önemli bölümünü, Bitcoin varlıklarının henüz gerçekleşmemiş değer kayıpları oluşturdu.

Piyasa dalgalanmaları ve Bitcoin fiyatları

Piyasalarda son dönemde net bir aşağı yön olmadığı, dalgalı bir seyir gözlemlendi. Bitcoin fiyatı Ekim 2025’te kısa bir süreyle 126.000 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Ancak Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin ardından hızlı bir düşüş yaşandı.

Bitcoin’in güncel fiyatı 77.800 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz ay yüzde 10’luk bir artış söz konusu oldu ve risk iştahının yeniden dengelendiği belirtiliyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in şu anda 77.800 dolar seviyesinde bulunması dikkat çekiyor.

Metaplanet’in duyurusunda, “Yeni tahvil ihracımız global kurumsal yatırımcılar tarafından tam olarak karşılandı. Bitcoin portföyümüzü güçlendirme stratejimizi, piyasa koşullarındaki oynaklığa rağmen kararlılıkla sürdüreceğiz,” ifadesine yer verildi.

Metaplanet’in sektör içinde dikkat çeken agresif birikim politikası, diğer kurumsal aktörlerin de yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Tahvil yoluyla elde edilen kaynakların önümüzdeki dönemde yeni Bitcoin alımlarında kullanılacağı öngörülüyor.

Şirketin Japonya’nın Bitcoin pazarındaki lider konumu, finansal performansı ve risk iştahı, yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından izleniyor. Uzmanlar, bu stratejinin orta ve uzun vadede hem Metaplanet hem de kripto para ekosistemi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.