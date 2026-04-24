Intel hisselerinde %22’lik sert yükseliş sonrası ABD hükümeti 26,5 milyar dolar kâra geçti

ABD hükümeti, geçtiğimiz yıl yaptığı büyük Intel yatırımı sayesinde 26,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş bir kazanç elde etti. Bu gelişme, Intel hisselerinde Cuma günü açıklanan çeyrek raporu sonrasında görülen %22’lik hızlı artışla doğrudan bağlantılı oldu. Intel’in gelirleri ve kârı beklentilerin üzerinde gelince, şirketin Borsa’daki değeri kısa sürede önemli oranda yükseldi.

ABD’den Intel’e dev yatırım

Bu pozisyon, Ağustos ayında yapılan ve önemli bir büyüklüğe sahip olan anlaşmaya dayanıyor. ABD yönetimi, Trump döneminde gerçekleşen CHIPS Yasası kapsamında, şirkete 8,9 milyar dolar değerinde bir teşvik ve Secure Enclave fonunu 433,3 milyon Intel hissesine dönüştürdü. Hisseler o gün 20,47 dolardan alındı ve kamunun şirketteki payı yaklaşık %9,9 seviyesine ulaştı. Cuma sabahı işlem öncesi dönemde Intel hisseleri 81,80 dolar civarında işlem görürken, ABD hükümetinin elindeki bu hisse paketinin toplam değeri artık 35,4 milyar dolara yaklaştı. Bu da yatırımın kısa sürede üç katın üzerine çıkmasını sağlıyor.

Yatırım yalnızca hisse ile de sınırlı değil. ABD yönetiminin elinde ayrıca, Intel’den hisse başına 20 dolar fiyatla ekstra %5’lik bir pay daha alma hakkı bulunuyor. Bu opsiyonların şimdiden ciddi anlamda kazanç potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Intel gelirlerinde ve kârında sürpriz artış

Intel’in hisselerindeki hızlı çıkış, şirketin açıkladığı pozitif çeyrek sonuçlarıyla başladı. Birinci çeyrek gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artışla 13,6 milyar dolara yükseldi. Bu tutar, piyasa analistlerinin 12,4 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, hisse başına kârda da beklentileri aştı: Analistlerin ortalama 0,01 dolar zarar öngörmesine karşılık, Intel 0,29 dolar kâr açıkladı.

Özellikle Veri Merkezi ve Yapay Zekâ bölümü, önceki yıl aynı döneme göre %22 büyüyerek 5,1 milyar dolara ulaştı. Xeon işlemcilerine yönelik talep, yapay zekâ ve altyapı yatırımlarının artmasıyla paralel şekilde hızlandı.

CEO Lip-Bu Tan, yapay zekâ tabanlı bilişimde yaşanan evrimin, daha fazla CPU ihtiyacı doğurduğunu; özellikle verinin işlenmesi ve aracılı görevlere geçişin bu talebi artırdığını vurguladı.

İleriye dönük beklentiler

Intel yönetimi, ikinci çeyrek için gelir beklentisini 13,8 ile 14,8 milyar dolar aralığında açıkladı. Şirketin mevcut ivmesinin devam etmesi, ABD yönetiminin elindeki büyük hisse paketi açısından da dikkatle izleniyor.