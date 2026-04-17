Dogecoin’de 0,088 dolar desteğinde kritik kırılma riski

Dogecoin, önemli bir direnç seviyesini aşmaya çalıştıktan sonra başarısız oldu ve odak noktası şu anda kritik bir destek olan 0,088 dolar civarına kaydı. Son dönemde yaşanan bu hareket, yatırımcılar ve analistler için Dogecoin’in önümüzdeki süreçte ne yönde hareket edeceği konusunda belirleyici olacak gibi görünüyor.

Teknik Analizde Sert Geri Dönüş

Kripto piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden teknik analist Ali Martinez’in değerlendirmesine göre, Dogecoin’in 12 saatlik grafiğinde görülen kısa süreli yükseliş, bir boğa tuzağı olarak nitelendirildi. Fiyat, alçalan üçgenin direnç hattını kısa bir süreyle yukarı kırdıktan sonra satıcıların baskısıyla yeniden formasyon içine döndü. Bu reddedilmenin hızlı ve kararlı gerçekleşmiş olması, alıcıların toparlanmasına fazla izin vermedi.

Yaklaşık iki aydır Dogecoin’in fiyatı, alçalan bir üçgen formasyonunda sıkışıyordu. Bu süre zarfında fiyat dalgalanmaları giderek darladı ve genellikle formasyonun zirve noktasına yaklaşıldığında güçlü bir yönlü hareketin gelmesi bekleniyor.

Dengede Kalan Senaryolar

Martinez’in çizdiği iki senaryoya göre, 0,095 dolar seviyesinin üzerinde net bir kapanış yaşanması durumunda Dogecoin’de hızlı bir yükseliş ve yeni hedef olarak 0,14 dolara hareket olasılığı gündemdeydi. Ancak, bu direncin kırılamaması halinde dikkatler doğrudan 0,088 dolar desteğine çevrildi.

Direnç noktasında beklentiler karşılanamadı, alıcılar satıcıların satış baskısını karşılayamadı. Bu tablo, Dogecoin’de yükseliş beklentilerini bir süreliğine askıya aldı. Alçalan üçgen formasyonları zaten genellikle düşüş yönlü düşünülse de, bu tür başarısız çıkışlar piyasanın hâlâ satıcıların kontrolünde olduğunu gösterebilir.

Martinez, “0,088 dolar seviyesi üçgen formasyonunun tabanını oluşturuyor ve buradaki fiyat hareketi Dogecoin’in sonraki yönünü belirleyecek” şeklinde özetliyor. Bu destek bölgesi, fiyatın daha önce çok kez savunulduğu ve alıcıların devreye girdiği kritik bir alan olarak görülüyor.

Destek Kırılırsa Ne Olacak?

Eğer 0,088 dolar seviyesindeki destek korunabilirse, Dogecoin fiyatı yapı içinde kalacak ve tekrar direnç bölgesini zorlamak için teknik bir zemin yakalayacak. Yukarı yönlü ikinci bir deneme olasılığı bu durumda yeni bir umut olarak gündeme gelebilir.

Ancak, 0,088 doların altında net bir kapanış gelirse teknik görünüm belirgin şekilde bozulacak. Böyle bir senaryoda sıkışma formasyonu geçerliliğini yitirecek ve bir sonraki hedef 0,07 dolar olarak belirlenecek. Bu seviyenin altında yaşanacak bir kapanış, piyasanın bulunduğu yapının zayıfladığının da açık bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Yazı hazırlandığı sırada Dogecoin’in fiyatı yaklaşık 0,09796 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 2,91’lik bir artış kaydedilmiş durumda.