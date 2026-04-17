Bitcoin üçüncü kez 76.000 dolar sınırında dirençle karşılaştı, kısa pozisyonlarda 80 milyon dolarlık tasfiye yaşandı

Bitcoin, son üç gündür 76.000 dolar seviyesine yaklaşarak önemli bir direnç alanında hareket etmeye devam etti. Küresel piyasalarda risk iştahının artması ve jeopolitik gerilimin azalması, önde gelen kripto paranın yeniden yükselişe geçmesine yol açtı. Bitcoin, bir ara 76.000 doların üzerine çıkarken, haberin yazıldığı sırada piyasa fiyatı 75.342 dolara kadar geriledi. Bu seviye son 24 saatin en düşük fiyatına göre yüzde 1,39’luk bir artış anlamına geliyor.

Küresel Gelişmeler ve Piyasa Tepkileri

ABD borsalarının yeni rekorlar kırması, piyasadaki iyimserliği artıran önemli gelişmeler arasında yer aldı. İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes ihtimalinin gündeme gelmesi ve Başkan Donald Trump’ın İran’la yakın zamanda uzlaşma sağlanabileceğine yönelik açıklamaları, riskli varlıklara ilginin artmasını sağladı. Analistler, bu gelişmelerin enflasyon ve faiz beklentilerindeki baskının azalmasını sağladığını, bunun da Bitcoin dahil olmak üzere kripto piyasasını desteklediğini ifade ediyor.

75.900 ile 76.300 dolar arasındaki bandın önemini artıran neden ise, bu bölgede ciddi miktarda satış emrinin birikmiş olması. CoinGlass verilerine göre, burada yaklaşık 450 milyon dolarlık satış emri bulunuyor. Kimi yatırımcılar Bitcoin’in buradan tekrar gerileyebileceği beklentisiyle kısa pozisyon açarken, bazı işlemler ise yukarı hareket halinde zararı sınırlamak amacıyla savunma amaçlı gerçekleştiriliyor.

Vadeli İşlem Hacminde ve Likidasyonlarda Sert Artış

Bitcoin’in bu kritik fiyat bandını zorlamasıyla birlikte türev piyasalarda işlem hacmi kayda değer biçimde yükseldi. Toplam piyasa hacmi yüzde 28 artarak 225,8 milyar dolara ulaşırken, açık pozisyon miktarı yüzde 1,5’ten fazla artışla 126,68 milyar dolara çıktı. Likidasyonlar ise yüzde 140 oranında artarak 529 milyon dolara yükseldi; bunların içinde kısa pozisyonlardaki tasfiye oranı uzun pozisyonlardan bir miktar yüksek gerçekleşti. Bu durum, fiyat artışı sırasında kısa pozisyonların sıkıştığı bir sürece işaret etti.

Bitcoin’in 75.300 dolara tırmanması, hafta başından bu yana yaklaşık 80 milyon dolarlık kısa pozisyonun tasfiye olmasına yol açtı. Uzmanlara göre, yatırımcılar artık daha fazla uzun pozisyona yönelirken 70.000, 65.000 ve 57.000 dolar seviyelerinde güçlü alım kümelenmeleri oluşmuş durumda.

Bu seviyelerin özellikle takip edilmesi gerektiği, çünkü piyasanın hız kaybetmesi halinde dip arayışının bu bölgelerde yoğunlaşabileceği belirtiliyor. Pozisyon büyüklüğündeki artış ve hızlanan likidasyonlar, Bitcoin’in teknik olarak kritik bir sınavdan geçtiğini gösteriyor.

Teknik Analizde Kritik Dirençler

Bitcoin, son altı ayda üçüncü kez 100 günlük basit hareketli ortalamasını test ederken önemli bir dirençle karşılaşıyor. Ekim ve ocak aylarındaki önceki denemelerin ardından sert düşüşler yaşanmıştı. Bu kez olası bir başarısızlığın, yılın en düşük noktası olan 59.800 dolar seviyesine geri çekilme riskini artırabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Fakat bu ortalamanın üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, odak noktasını 80.000–84.000 dolar bandına kaydırabilir. Özellikle 76.000 dolar civarındaki sıkışık aralık, hem alıcılar hem de satıcılar için belirleyici bir denge noktası olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik ortam ve piyasa dinamiklerine ek olarak, Charles Schwab’ın Schwab Crypto adıyla müşterilere kripto ve geleneksel varlıkları birlikte alım satıma açma planları da kripto piyasasında iyimserliği güçlendirdi. Yine de, Bitcoin’in bu kritik direnç bölgesini aşarak kalıcı bir yükseliş başlatıp başlatamayacağı, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.