ABD’den 8,2 BTC’lik transfer dikkat çekti, Bitfinex davasında yeni hamle gündemde

ABD hükümeti, zincir üstü veri izleme platformu Arkham’ın bulgularına göre yaklaşık 606.470 dolar değerindeki 8,196 adet Bitcoin’i Coinbase Prime’a transfer etti. Bu transferin hedefindeki varlıkların, 2016 yılındaki Bitfinex hack’iyle bağlantılı olduğu biliniyor. Söz konusu saldırı döneminde Ilya Lichtenstein tarafından Bitfinex borsasından 119.756 BTC çalınmış ve olay kripto dünyasında geniş yankı bulmuştu. Yıllar süren araştırmalar sonrası bu fonların bir kısmı ele geçirilerek resmi makamlara teslim edilmişti.

Büyük ölçekli Bitcoin transferleri genellikle piyasada satış baskısı algısını tetikliyor. Özellikle son dönemde cüzdanında yüzlerce Bitcoin bulunduran kullanıcıların ve madencilerin borsalara olan transferlerinde artış yaşandığı gözlemlendi. Bu nedenle, ABD hükümeti kaynaklı hareket de piyasa oyuncularının yakın takibine girdi.

Bitfinex Davası ve Yasal Süreçteki Son Gelişmeler

ABD’nin gerçekleştirdiği son transfer, Bitfinex hack’iyle ilgili yasal süreç kapsamında değerlendiriliyor. Olayın ardından yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte, ele geçirilen Bitcoin’lerin satılarak hazineye devri yerine doğrudan Bitfinex’e iade edilmesi hükme bağlanmıştı. Yetkililer, bu transferin yasal iade sürecinin bir parçası olduğunu ve herhangi bir doğrudan satış amaçlamadığını belirtiyor.

Bitfinex yönetimi, alınan Bitcoin’lerle geçmişte ihraç edilen ve zarar gören kullanıcılara tazminat amacıyla çıkarılan Recovery Right Token’larının tamamını geri ödemeyi hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, kalan fonun en az yüzde 80’inin UNUS SED LEO token’ının alınarak yakılması için kullanılacağı ifade edildi. Böylelikle, transferin nihai adresinin belli olduğu ve bu işlemin klasik bir devlet satışıyla aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği aktarılıyor.

Güncel yasal prosedür nedeniyle taşınan bu varlıklar, doğrudan piyasaya sürülmekten ziyade borsaya aktarılıp tazminat süreçlerinde kullanılacak. Piyasa oyuncuları yine de borsalara transfer edilen varlıkların ilerleyen dönemde satış ihtimalini göz önünde bulundurmaktan vazgeçmiyor.

Bhutan’ın Dev Bitcoin Transferleriyle Karşılaştırmalar

ABD’den gelen bu hareket, son dönemde Bhutan hükümeti kaynaklı büyük Bitcoin transferleriyle sık sık karşılaştırılıyor. Krallık bu yıl toplamda 3.247 BTC’yi hareket ettirdi; sadece son 24 saatte 250 BTC (yaklaşık 18,47 milyon dolar) yeni adreslere gönderildi. Bhutan’ın işlem hacminin ABD transferine göre hayli büyük olması, kripto yatırımcılarında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Piyasa izleme sitelerine göre ABD, şu anda yaklaşık 328.372 BTC ile dünyada en büyük resmi Bitcoin rezervine sahip ülke konumunda. Çin’in rezervi 190.000 BTC olarak belirtilirken, Birleşik Krallık’ın 61.245 BTC’ye sahip olduğu görülüyor. Listenin devamında Ukrayna, El Salvador ve Bhutan gibi diğer ülkeler yer alıyor.

Bu hareketlilikler, özellikle devletlere ait cüzdanlardan yapılan işlemlerin piyasada fiyat dalgalanmasını tetikleyebildiğini bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle devasa miktarda varlığı bulunan hesapların hareketleri, yatırımcıların psikolojisini etkileyerek fiyat davranışına yön verebiliyor.

Madenciler ve Büyük Balinalardan Borsalara Artan Bitcoin Akışı

ABD ve Bhutan hükümetlerinin transferleri piyasa gündeminde öne çıkarken, madenci cüzdanlarında da benzer hareketlilikler gözden kaçmadı. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin madencilerinin toplam rezervi mevcut döngü başlangıcında 1,862 milyon BTC iken bu rakam 1,801 milyon BTC’ye düştü; yani yaklaşık 61.000 BTC eksildi.

Özellikle Riot Platforms, Marathon Digital ve Core Scientific gibi madencilik şirketlerinin borsalara yaptığı satışlar bu gerilemeyi net şekilde ortaya koyuyor. Yıl başından bu yana sadece bu üç şirketten toplamda 19.228 BTC’lik satış onaylandı.

Bütün bu gelişmelere rağmen, Bitcoin fiyatında gözle görülür bir zayıflama yaşanmadı. Aksine, Donald Trump’ın ilan ettiği 10 günlük ateşkes sonrası fiyat yükseldi. Haberin yazıldığı dakikalarda Bitcoin 75.611 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve gün içindeki en düşük fiyata kıyasla yüzde 1,09 yükselmişti. CryptoAppsy verilerine göre $BTC fiyatı 75.611 dolar olarak kaydedildi.