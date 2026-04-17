XRP’de 11 hafta sonunda 1,81 milyar dolarlık ani işlem hacmiyle kritik kırılım sinyali

XRP, uzun süredir yatay hareket ederek yatırımcıların dikkatini çekerken, son 11 haftalık sıkışma dönemi varlığın yeni bir kırılımın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Analistler, fiyatın 1,30 ila 1,50 dolar aralığında kalmaya devam ettiğini ancak giderek daralan bu bantta önemli bir hareket beklendiğini belirtiyor. Kripto para piyasasında yakından takip edilen XRP, hem teknik göstergeler hem de işlem hacmi açısından kritik bir noktaya gelmiş durumda.

11 haftalık sıkışma ve teknik görünüm

XRP fiyatı son üç aya yakın bir süredir 1,30 dolar desteği ile 1,50 dolar direnci arasında sıkışmış halde. Bu dar aralıkta alıcılar destek seviyesini korurken, satıcılar fiyatı sürekli baskı altında tutuyor. Uzmanlar, bu tür uzun konsolidasyon dönemlerinin genellikle bir sonraki büyük fiyat hareketi için zemin hazırladığını ifade ediyor.

Piyasa analisti ChartNerd, “Bir noktada bu sessizliğin bozulması kaçınılmaz,” görüşünü öne çıkarıyor. Birçok yatırımcı ve trader, fiyat hareketinin yönünü belirleyecek güçlü bir katalizör bekliyor.

Geçtiğimiz hafta içinde XRP fiyatında yüzde 7,26’lık bir yükseliş yaşandı ve fiyat yaklaşık 1,44 dolara ulaştı. Bu hareket, kısa vadede alıcıların biraz daha etkili olduğunu ve yukarı yönlü bir ivmenin öne çıktığını gösteriyor. Ancak 1,50 dolar seviyesi halen güçlü bir direnç oluşturuyor ve fiyat burayı kıramadığı sürece mevcut konsolidasyonun devamı ihtimali gündemde kalıyor.

İşlem hacminde dikkat çeken artış

Piyasalardaki bir diğer çarpıcı gelişme, XRP işlem hacmindeki sert artış oldu. Son işlem gününde spot ve vadeli işlemlerde toplam hacim bir anda 1,81 milyar dolara ulaşarak son dönemin en yüksek seviyelerine çıktı. Hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal aktörler bu dönemde piyasada daha aktif rol almaya başladı.

Analistler, hacimdeki bu büyümenin sıkışık bir piyasada önemli bir kırılımın habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Genellikle yükselen işlem hacmi, fiyatın hangi yöne gideceği konusunda ipucu olarak değerlendiriliyor ve piyasada tansiyonun giderek arttığına işaret ediyor.

Teknik analiz cephesinde ise bazı uzun vadeli grafiklerde yükseliş senaryoları dillendirilmeye başladı. Bazı projeksiyonlar, genel piyasa koşulları ve momentum devam ederse, fiyatın çok daha yukarı seviyelere çıkabileceğini öngörüyor. Ancak bu tür öngörüler, belirsizlik ortamında yüksek risk içeriyor.

Piyasa beklentileri ve olası senaryolar

XRP’nin uzun süredir devam eden dar bant hareketi, piyasada bir kırılım beklentisini artırmış durumda. 1,30 ile 1,50 dolar aralığından çıkış, sonraki trendin yönünü büyük ölçüde belirleyecek. Yukarı yönlü bir kırılım, yeni bir yükseliş dalgası başlatabilirken, aşağı doğru bir hareket ise konsolidasyon süresinin devamını ya da daha düşük seviyelere gerilemeyi beraberinde getirebilir.

Bir süredir konuşulan en iddialı tahminler, XRP’nin çok yıllık desteklerden güçlü bir çıkışla yüzde 2.000’e varan bir yükseliş yaşama potansiyeline odaklanıyor. Yine de bu tür senaryolar, piyasadaki genel eğilim ve dışsal koşulların olumlu seyretmesiyle mümkün olabilir.

XRP fiyatı yaklaşık 11 haftadır sıkışık bir aralıkta kalmaya devam ediyor. Artan işlem hacmi ve yukarı yönlü kısa vadeli hareketler, yatırımcılar arasında yeni bir büyük trendin yakın olabileceği beklentisini güçlendiriyor.

XRP için kısa vade dalgalanmalar devam etse de, kritik destek ve direnç seviyelerinde yaşanacak herhangi bir kırılımın piyasanın yönünü belirlemesi bekleniyor.