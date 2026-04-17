Kraken 550 milyon dolara Bitnomial’i satın alarak ABD’de önemli büyüme adımı attı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kraken Bitnomial’i 550 milyon dolara satın alarak ABD türev piyasasında büyük sıçrama yaptı.
  • Bu adımla $BTC ve türev işlemleri artık daha geniş bir kullanıcıya açılacak.
  • 📊 Satın alma sonucunda Payward’ın değeri 20 milyar dolara ulaştı; ABD’de regüle altyapı hızla genişliyor.
Kraken’in ana şirketi Payward, kripto türev platformu Bitnomial’i 550 milyon doları bulan bir nakit ve hisse anlaşmasıyla satın alacağını duyurdu. Yapılan basın açıklamasına göre, bu işlemin ardından Payward’ın toplam değeri 20 milyar dolara ulaşıyor. Bu satın alma hamlesi, özellikle ABD’de türev ürünler alanındaki lisans gereksinimlerini çözerek şirketin ülkedeki varlığını hızla genişletecek.

İçindekiler
1 Bitnomial’in türev altyapısındaki rolü
2 Kraken’in satın alma stratejisi: Altyapı ve lisanslar ön planda
3 Piyasa ortamı, sektör birleşmeleri ve IPO planları

Bitnomial’in türev altyapısındaki rolü

2014 yılında kurulan Bitnomial, ABD’de kripto türevleri üzerine tam teşekküllü hizmet verebilmek için gereken üç ana lisansa sahip ilk platform olma özelliği taşıyor. Şirket, “designated contract market”, “derivatives clearing organization” ve “futures commission merchant” lisanslarına sahip olarak sektöründe öne çıkıyor.

Bu satın almayla birlikte, Payward uzun sürebilecek regülasyon süreçlerini atlayarak, doğrudan Bitnomial’in altyapısına entegre olabilecek. Şirket eş CEO’su Arjun Sethi, kripto yerel takas ve 7/24 işlem altyapısının yeni stratejinin merkezinde durduğunu ifade etti.

Payward eş CEO’su Arjun Sethi, piyasaların şeklini belirleyen esas unsurun ön yüz değil, arka plandaki takas altyapısı olduğunu, Bitnomial’in sunduğu 7/24 işlem ve teminat çözümlerinin ise bu stratejinin ana parçası olacağını vurguladı.

Kraken’in satın alma stratejisi: Altyapı ve lisanslar ön planda

Kraken, son yıllarda salt kripto para alım-satımının ötesine geçerek, çoklu varlık ve türev piyasaları için B2B ve son kullanıcıya yönelik bir ekosistem geliştirme yolunda ilerliyor. 2025’te 1,5 milyar dolara NinjaTrader’ı bünyesine katan Kraken, bu sayede ABD’nin türev piyasalarında doğrudan varlık gösterebilmişti. Bu, geleneksel finans ve kripto arasında şimdiye kadarki en büyük birleşme olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca 2023’te BCM ve Small Exchange gibi daha küçük ölçekli platformları satın alan Kraken, altyapı ve lisans birikimini güçlendirdi. Tüm bu işlemler, şirketin kurumsal ve türev piyasasında global ölçekte etkinliğini artırmasını amaçlıyor.

Piyasa ortamı, sektör birleşmeleri ve IPO planları

Kripto piyasalarında uzun süren durgunluğun ardından, sektör genelinde birleşme ve satın almalar tekrar hız kazandı. Büyük şirketler, coğrafi ve işlevsel boşlukları doldurmak için altyapı yatırımlarına yönelirken, değer kaybeden ancak kilit rol oynayan girişimler için de fırsatlar oluştu.

Kraken’in ana şirketi Payward, 2023’te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na IPO (halka arz) başvurusu yapmıştı. Ancak CoinDesk’in haberine göre piyasa koşullarındaki belirsizlik nedeniyle, halka arz planları şimdilik askıya alınmış durumda. Şirket, piyasa şartlarının iyileşmesini bekliyor.

Bitnomial’in altyapısı Payward’ın ABD, Avrupa ve Birleşik Krallık’taki mevcut türev platformlarıyla birleştirilecek. Özellikle ABD’de, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu gözetiminde spot margin işlemleri, perpetual futures ve opsiyon ürünleri sunulacak.

Satın alma sürecinin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Anlaşma sonrasında Payward Services markası altında, finans kuruluşlarına ve fintech şirketlerine ABD türev piyasalarına tek API üzerinden erişim sağlanabilecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
