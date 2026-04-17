Boğaz Açıldı! Gözler Pazar günü gelecek haberde, borsa ve kripto paralar güçleniyor

Trump verdiği altıncı son tarihten sonra kurulan müzakere masasının dağılmaması için son derece dikkatli. Anlaşma için ana şartlardan biri olan uranyum konusu çözüme ilerliyor. Üstelik Salı günü ateşkes sona ereceğinden bu hafta sonu müzakere çalışmaları hız kazanacak. Tüm bunların etkisiyle kripto paralar yükseliyor.

Uranyumu satın alacaklar

Axios’un kaynaklarına göre ABD 20 milyar dolarlık anlaşma yapacak ve İran elindeki uranyumu teslim edecek. Bu da nükleer silah için çalışmaların kesin biçimde duracağı anlamına geliyor. Trump’ın iç siyasette elini güçlendirmesi için “nükleer tehdidi yok ettiğini” inandırıcı biçimde ilan edebilmesi şart. Savaşın devamının maliyeti düşünüldüğünde 20 milyar dolar oldukça düşük bir rakam.

Masadan uzun vadeli anlaşmayla kalkmak İran’ın da lehine ve uranyumu teslim etmeyi kabul edeceklerse muhtemelen yaptırımların hafifletilmesi hatta tamamen kaldırılması dahil birçok vaat almış olmalılar.

Axios’a göre, ABD-İran barış görüşmelerinin ikinci turu bu hafta sonu Pakistan’da, muhtemelen Pazar günü gerçekleşecek. Bu haberle birlikte ABD petrol fiyatları varil başına 90 dolara gerilerken ABD borsası ve kripto paralar yükseldi. Pazar günü güzel haberlerin gelmesiyle haftaya risk piyasaları son derece güçlü bir başlangıç yapabilir.

Son 24 saatte Hürmüz Boğazından geçen gemi sayısı 24 oldu ve günden güne geçiş yapan gemi sayısının artması da olumlu.

S&P 500 vadeli işlemleri, ABD-İran barış görüşmelerinin ikinci turuna dair haberler üzerine 30 Mart’taki dip seviyesinden %12 arttı. Büyük bir short squeeze yaşanıyor.

Kripto paralar

Bitcoin (BTC) günlük zirvesini 76.370 dolara kadar taşıdı ve ETH 2.400 dolar sınırında alıcı buluyor. İran Dışişleri Bakanı yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamayla Hürmüz Boğazının açıldığını ilan etti.

“Lübnan’daki ateşkes kapsamında, ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verildiği ilan edildi.”

BTC şu dakikalarda 76 bin doları geri aldı ve Pazar gününe dair umutları artıran bir gelişme yaşıyoruz.

Beklendiği gibi BTC kanalın direncini kırıyor. Petrol 8 Nisan’dan bugüne en düşük seviyesine indi.