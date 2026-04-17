Euro tabanlı stablecoin hamlesi: Fransız Maliye Bakanı’ndan bankalara kritik çağrı

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, Avrupa’da euro destekli stablecoinlerin artırılması ve Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların tokenize mevduatlar üstüne yeni adımlar atması gerektiğini belirtti. Lescure’nin bu açıklamaları, Reuters’ın haberine göre Cuma günü dile getirildi.

Avrupa bankalarından ortak stablecoin hazırlığı

Bir süredir Avrupa Merkez Bankası ve Fransa Merkez Bankası’ndan gelen geleneksel yaklaşımın ardından Lescure, Qivalis adlı bir bankalar konsorsiyumunu desteklediğini açıkça söyledi. Qivalis, aralarında BBVA, ING, UniCredit ve BNP Paribas’nın da yer aldığı 12 Avrupa bankasını bir araya getiriyor. Konsorsiyumun hedefi, ABD’nin dijital ödemelerdeki hakimiyetini dengeleyebilmek için euroya endeksli bir stablecoin oluşturmak.

Bu yeni stablecoin projesinin 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanıyor. Avrupalı bankaların birlikte hareket ederek dijital euro tabanlı ürünlerle ödeme sistemlerinde daha etkin bir rol alması amaçlanıyor.

Bakanlıktan tokenize mevduat hamlesine çağrı

Lescure, stablecoinlerin küresel piyasadaki etkisine de dikkat çekerek özellikle euroya endeksli sabit coinlerin, dolara endeksli olanlara kıyasla kayda değer şekilde az bulunduğunu ve bunun yetersiz bir durum olduğunu vurguladı. Dijital ödemelerin güçlenmesi için bankalara, tokenize mevduat konusuna daha fazla eğilmeleri yönünde açık bir çağrı yaptı.

Lescure, “Bu tam olarak ihtiyacımız olan ve ulaşmak istediğimiz şey.” ifadesini kullandı ve bankalara tokenize mevduat ürünlerini daha fazla geliştirmeleri için teşvikte bulundu.

Tokenize mevduatlar, geleneksel banka mevduatlarını dijitalleştirerek daha hızlı ve şeffaf işlemler sağlayabiliyor. Lescure’un önerileri, finansal sektör içerisinde regülasyonun yanı sıra teknolojik dönüşüme de ağırlık verilmesi gerektiği mesajını öne çıkarıyor.

Fransa’da stablecoinlere bakışta değişim sinyali

Fransa hükümeti ve merkez bankasının stablecoinlere yaklaşımı son yıllarda oldukça temkinliydi. Ülkenin eski maliye bakanlarından Bruno Le Maire, özelleştirilmiş fiat tabanlı kripto paraları “Avrupa topraklarında yeri olmayan” ve “ülkelerin egemenliğine tehdit” olarak nitelendirmişti. Hatta 2023’te, Avrupa Komisyonu’nun stablecoinlerin geniş çaplı kullanımının engellenmesini amaçlayan bir politika hazırlığı ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte, son dönemde yapılan resmi açıklamalar Fransa’nın bu alanda daha esnek bir tutum izleyebileceğine işaret ediyor. Lescure’un açıklamalarının, Paris’in stablecoinler konusundaki politikasında değişime yol açabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, tokenize özel paraların siyasi bir tehdit oluşturduğuna dair endişeler de hâlâ sürüyor. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Coinbase CEO’su Brian Armstrong’la geçen ay yaptığı canlı tartışmada, stablecoinlerin ve tokenize edilmiş özel paraların, “paranın özelleşmesine ve para politikası egemenliğinin kaybedilmesine yol açabileceğinden” duyduğu endişeyi yeniden dile getirdi.

Sonuç olarak, Fransa Maliye Bakanı’nın yaptığı son çağrı, Avrupa’daki finans sektörü açısından yenilikçi çözümlerle rekabetçiliğin artırılmasının ve dijital dönüşümün hız kazanmasının önünü açabilir.