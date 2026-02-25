Dogecoin (DOGE) ve BNB Fiyat Tahmini 26 Şubat

Bitcoin fiyatı dipten hızlı biçimde toparlanıp 69 bin doları geri alsa da henüz devamı gelmedi. ABD piyasaları yaklaşık 1 saat içinde gelecek NVIDIA kazanç raporuna odaklanmış durumda. Yarın İran müzakereleri, Zach’in insider trading ifşası ve Cuma günü ABD ÜFE verisi gelecek. Gündem yoğun, kripto para yatırımcılarının temkinli olması gereken günler devam ediyor.

DOGE ve BNB

BNB Coin uzun süre güçlü kalsa da BTC grafiğindeki istikrarlı düşüşe tepkisiz kalamadı ve 700 doların da altına geriledi. Binance hakkındaki güçlü sosyal medya FUD dalgası satışları besledi. Fakat halen dünyanın hacim bakımından en güçlü kripto para borsası Binance ve halen ayakta.

828 doları destek olarak 31 Ocak tarihine kadar korumayı başaran BNB Şubat çöküşüne dayanamadı ve 582 dolarda dip yaptı. Şimdi diğer altcoinler gibi dipten toparlanıyor. Ve şimdi tam da karar noktasında. Eğer 647-661 dolar aralığını geride bırakabilirse hızlandırılmış düşüşün ardından tekrar 828 dolar desteğine dönebilir.

Bitcoin için bugünlerde kabul gören anlatı en azından birkaç çeyrek daha zayıflığın süreceği yönünde. Eğer bu senaryo gerçekleşecekse BNB destek seviyesini geri alamayacak.

Sürekli daha derin dipler yapan DOGE spekülatif yükselişleri özleyen yatırımcılar için 15-16 Şubat’ta bir fragman oynattı. Fakat X Money’in kripto paralarla alakasız olduğu gerçeğiyle yüzleşen yatırımcılar hızla bunu satış fırsatına çevirdi. 0,089 doları destek olarak koruyan ve 0,1 dolarlık desteği kazanan Dogecoin (DOGE) eğer dipten gerçek bir dönüş başlattıysa yeniden 0.117 dolar üstü kapanışlar görmeye başlamalıyız. Elbette o da genel piyasa hissiyatını olumsuz etkileyen temel Bitcoin fiyat senaryosunun engeline takıldığı (muhtemelen bu devam edeceği için) mevcut seviyelerde yerel tepesini oluşturuyor.

Yavaş Yavaş Çökecek

Kyle bugün geri dönüş umutları yeşeren yatırımcıları uyardı. 2022 yılından örnek veren analist aynı senaryonun tekrarı için BTC’nin 70 bin doları kazanamaması gerektiğini ve ardından “yavaş çöküşün, daralmanın” devam edeceğini söylüyor.

“BTC 60.000 dolardan geri döndü ama şimdi… hiçbir yere gitmiyor. Şu an için denge gibi görünüyor. Satıcıların yorgunluğu ve uzun vadeli holderların desteği. Ama biraz uzaklaşalım. En yüksek seviyeden %46 düşüş yaşıyoruz. Bu, 2022’de gördüğümüz bir sonraki düşüşe geçmeden önce durakladığı bölgeyle aynı. Bu derinlikte, zaman boğalar üzerinde baskı oluşturuyor. BTC yakında 70.000 $ seviyesini geri kazanamazsa, risk bir çöküş değil. Başka bir yavaş daralma olacak.”