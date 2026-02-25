Winvest — Bitcoin investment
Dogecoin (DOGE) ve BNB Fiyat Tahmini 26 Şubat

Özet

  • BNB Şubat çöküşüne dayanamadı ve 582 dolarda dip yaptı. BNB 647-661 dolar aralığını geride bırakabilirse hızlandırılmış düşüşün ardından tekrar 828 dolar desteğine dönebilir.
  • DOGE 0,1 dolar desteğini kazandı ve yükselişin devamında 0.117 dolar hedefleniyor.
  • Kyle: En yüksek seviyeden %46 düşüş yaşıyoruz. Bu, 2022'de gördüğümüz bir sonraki düşüşe geçmeden önce durakladığı bölgeyle aynı. 70 bin kazanılmazsa daha büyük çöküş dönemi gelecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı dipten hızlı biçimde toparlanıp 69 bin doları geri alsa da henüz devamı gelmedi. ABD piyasaları yaklaşık 1 saat içinde gelecek NVIDIA kazanç raporuna odaklanmış durumda. Yarın İran müzakereleri, Zach’in insider trading ifşası ve Cuma günü ABD ÜFE verisi gelecek. Gündem yoğun, kripto para yatırımcılarının temkinli olması gereken günler devam ediyor.

DOGE ve BNB

BNB Coin uzun süre güçlü kalsa da BTC grafiğindeki istikrarlı düşüşe tepkisiz kalamadı ve 700 doların da altına geriledi. Binance hakkındaki güçlü sosyal medya FUD dalgası satışları besledi. Fakat halen dünyanın hacim bakımından en güçlü kripto para borsası Binance ve halen ayakta.

828 doları destek olarak 31 Ocak tarihine kadar korumayı başaran BNB Şubat çöküşüne dayanamadı ve 582 dolarda dip yaptı. Şimdi diğer altcoinler gibi dipten toparlanıyor. Ve şimdi tam da karar noktasında. Eğer 647-661 dolar aralığını geride bırakabilirse hızlandırılmış düşüşün ardından tekrar 828 dolar desteğine dönebilir.

Bitcoin için bugünlerde kabul gören anlatı en azından birkaç çeyrek daha zayıflığın süreceği yönünde. Eğer bu senaryo gerçekleşecekse BNB destek seviyesini geri alamayacak.

Sürekli daha derin dipler yapan DOGE spekülatif yükselişleri özleyen yatırımcılar için 15-16 Şubat’ta bir fragman oynattı. Fakat X Money’in kripto paralarla alakasız olduğu gerçeğiyle yüzleşen yatırımcılar hızla bunu satış fırsatına çevirdi. 0,089 doları destek olarak koruyan ve 0,1 dolarlık desteği kazanan Dogecoin (DOGE) eğer dipten gerçek bir dönüş başlattıysa yeniden 0.117 dolar üstü kapanışlar görmeye başlamalıyız. Elbette o da genel piyasa hissiyatını olumsuz etkileyen temel Bitcoin fiyat senaryosunun engeline takıldığı (muhtemelen bu devam edeceği için) mevcut seviyelerde yerel tepesini oluşturuyor.

Yavaş Yavaş Çökecek

Kyle bugün geri dönüş umutları yeşeren yatırımcıları uyardı. 2022 yılından örnek veren analist aynı senaryonun tekrarı için BTC’nin 70 bin doları kazanamaması gerektiğini ve ardından “yavaş çöküşün, daralmanın” devam edeceğini söylüyor.

BTC 60.000 dolardan geri döndü ama şimdi… hiçbir yere gitmiyor.

Şu an için denge gibi görünüyor. Satıcıların yorgunluğu ve uzun vadeli holderların desteği. Ama biraz uzaklaşalım. En yüksek seviyeden %46 düşüş yaşıyoruz. Bu, 2022’de gördüğümüz bir sonraki düşüşe geçmeden önce durakladığı bölgeyle aynı. Bu derinlikte, zaman boğalar üzerinde baskı oluşturuyor.

BTC yakında 70.000 $ seviyesini geri kazanamazsa, risk bir çöküş değil. Başka bir yavaş daralma olacak.”

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
