Bitcoin’de Kısa Vadeli Yatırımcılar Döngünün En Yüksek Zararını Görüyor

Son dönemde Bitcoin piyasasında 1 ila 3 aydır ellerinde BTC tutan kısa vadeli yatırımcılar, mevcut döngünün en büyük gerçekleşmemiş zararlarıyla karşı karşıya geliyor. Bu grubun çoğunlukla bireysel yatırımcılardan oluştuğu biliniyor ve piyasanın kısa vadeli eğilimlerini izlemek açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Kâr/Zarar Verileri Ne Gösteriyor?

Yapılan zincir üstü analizlerde, kısa vadeli yatırımcıların pozisyonlarının ortalama maliyetlerine göre ciddi zararda olduğu görülüyor. Grafiklerde mavi alan, bu kitlenin mevcut kar-zarar marjını gösteriyor. Sıfırın üzeri kârda olunduğuna, altı ise yatırımcıların zararına işaret ediyor. Son periyotta bu mavi alan belirgin şekilde negatife dönmüş durumda.

Tarihi Kayıplar ve Karşılaştırmalı Analiz

Grafiğin sağ tarafında kırmızı bir kutu ile vurgulanan dönem, kısa vadeli yatırımcıların son döngüdeki en derin negatif bölgeye girdiğini ortaya koyuyor. Bu tabloya göre birçok kısa vadeli alıcı ciddi ölçüde zarara uğramış görünüyor. Geçmişte de benzer derinlikte negatif kar-zarar oranlarının genellikle piyasa düzeltmelerinin son evresinde, yani yeni bir uzun vadeli düşüşten ziyade düzeltmeler sırasında görüldüğü belirtiliyor.

Şu anki veriler, özellikle Kasım 2019 dönemine benzer durumda bir düzeltme hareketi yaşandığını gösteriyor. O dönemde de kısa vadeli yatırımcılar yüksek zarardaydı ancak bu hareketi sonrasında sert ve uzun süreli bir boğa piyasası takip etmişti.

Bireysel Yatırımcıda Çıkış, Büyük Yatırımcıda Alım

Zincir üstü hareketler, bireysel yatırımcıların zararlarına rağmen piyasadan çıkış yaptığını ve pozisyonlarını bıraktığını gösteriyor. Buna karşılık, büyük ölçekli yatırımcılar – yani piyasa literatüründe “balina” olarak adlandırılan aktörler – fiyatlardaki gerilemeyi yeni alımlar için değerlendirme eğiliminde hareket ediyor.

Bu tavır, piyasa düzeltmelerinde alışılmış bir dinamiğe işaret ediyor. Perakende yatırımcılar boyunca yaşanan baskıda pozisyonlarını kaybederken, daha büyük oyuncular görece düşük seviyelerden alıma yöneliyor. Böyle dönemlerde piyasanın zayıf elleri eleniyor ve kaldıraç dengesi sıfırlanıyor.

Düzeltme mi, Ayı Piyasası mı?

Grafiklerde öne çıkan ana fikir, ağır kayıpların çoğunlukla kısa vadeli yatırımcılar üzerinde yoğunlaşması ve bunun yapısal bir düşüşün değil, piyasa içi bir düzeltmenin emaresi olması. Benzer derinlikte negatif kar-zarar verileri çoğunlukla geniş çaplı yükseliş trendlerinin içinde yaşanıyor.

Kısa vadede ortaya çıkan bu yoğun zararlar, net şekilde bir boğa veya ayı piyasasına geçiş anlamına gelmese de, piyasa stresi ve kısa vadeli satış baskısı konusunda veri sağlıyor. Bu tür dönemlerin nasıl sonlanacağını, likidite koşulları, makro faktörler ve piyasanın genel talep durumu belirleyici olacak.