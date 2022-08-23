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Dikkat! Güncel Bitcoin Verileri Açıklandı: Düşüş Sürer mi?

Bitcoin (BTC) ve genel olarak kripto para piyasasındaki ralli, satış baskısı arttıkça durma noktasına geldi.
11:30
23 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve genel olarak kripto para piyasasındaki ralli, satış baskısı arttıkça durma noktasına geldi.

Bireysel Yatırımcı ve Borsa Faktörü

Bitcoin‘in fiyatı geçen hafta %12’den fazla düşüş kaydetti ve an itibariyle 21.218 dolardan işlem görüyor. Zincir üstü veri platformu Glassnode, yatırımcıları heyecanlandıran rallinin neden sürdürülebilir olmadığına dair bir rapor yayımladı. Şirket, altta yatan zayıflığı açıklayan ayrıntılı bir analiz paylaştı. Glassnode, 10.000 doların altındaki toplam küçük işlem sayısına atıfta bulunarak, bireysel yatırımcıların hala piyasada olmadığının altını çizdi.

Glassnode verilerine göre, BTC fiyatı 24,4 bin dolara yükseldiğinde, bireysel yatırımcılar için işlem hacimleri hala düşüyordu. Bireysel yatırımcılarki talep eksikliği, piyasadaki temel zayıflığı işaret ediyor. Glassnode ayrıca, Bitcoin fiyatlarının döngüsel davranışını borsalardaki USD cinsinden giriş ve çıkışlarla açıklıyor. Raporda şu ifadelere yer verildi:

Borsa akışları, birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu oran, 2020 sonundaki seviyelere geri döndü. Bireysel yatırımcı hacimlerine benzer şekilde, bu BTC’ye yönelik  ilgi eksikliğinin devam ettiğini gösteriyor.

Satış Baskısı, Devam Ediyor

Uzmanlara göre kesin olan bir şey var, bireysel yatırıcı katılımının olmamasıyla birlikte Bitcoin blok zincirindeki ağ talebi ve faaliyeti ciddi şekilde ivme kaybetti. Ayrıca Glassnode, Net Gerçekleşen Kâr/Zarar’a (90DMA) işaret ederek satış baskısının son ayı piyasasında henüz tükenmediğini açıklıyor. 2018-2019’un son ayı döngülerine bakıldığında, mevcut döngüde Net Gerçekleşen Kâr/Zarar (90DMA), nötre dönmelidir. Bu, somut bir toparlanmanın işareti olabilir. Uzmanlara göre, zincir üstü verilerindeki zayıflık ve ilgi eksikliği nedeniyle BTC fiyatı kısa vadede düşmeye devam edebilir.

Son olarak Glassnode, yatırımcıların satış fiyatlarının alış fiyatlarına oranını açıklayan kısa vadeli yatırımcılara yönelik SOPR metriğine dikkat çekti. Buradaki önemli eşik, 1’in geçişi olmaya devam ediyor. Bunun üzerindeki herhangi bir kırılma, karlı harcamalara geri dönüşü gösterecektir. Glassnode’un açıkladığı gibi:

Kasım ATH’si sonrası ortaya çıkan kapitülasyonun ardından, kısa vadeli yatırımcıları ağır kayıplar yaşadı ve kısa vadeli yatırımcıların SOPR’sinde (90DMA) 1’in altına keskin bir düşüşe neden oldu. Bu aşamayı genellikle düşüş eğilimi dönemi izler; 1’in başabaş değeri, tepe direnci olarak işlev görür.

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