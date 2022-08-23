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Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Kripto Para Piyasasında Güncel Teknik Görünüm!

Piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan kripto para analisti, güncel teknik görünümü değerlendirdi.
10:59
23 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist güncel verilerin kripto para piyasasında bir süre daha devam edebilecek bir konsolidasyon sürecine işaret ettiğini öne sürdü.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan kripto para analisti Michaël van de Poppe, güncel teknik görünümü değerlendirerek Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) adına yakın vadeli kritik seviyelere işaret etti. Analist, güncel verilerin kripto para piyasasında bir süre daha devam edebilecek bir konsolidasyon sürecine işaret ettiğini öne sürdü. Öte yandan piyasadaki düşüş ivmesinin devam etme ihtimaline de değinen analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki düşüşün derinleşmesi durumunda lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 19. 300 dolar ve Ethereum’un (ETH) ise 1.400 dolar seviyelerine varan değer kayıpları kaydedebileceğini belirtti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Günün erken saatlerinde 21.000 dolar seviyelerinin altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 21.200 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başlamasının ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Öte yandan piyasadaki volatilitenin de artması ile birlikte Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 170 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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