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Çok Konuşulan Metaverse Altcoin Müjdeyi Verdi!

Kısa sürede gelen ikinci büyük müjde oldu. Peki fiyata ne zaman etki edecek?
17:15
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği popüler bir metaverse altcoin yeni müjdesini paylaştı. Altcoinler attıkları adımlarla piyasadan fazlasıyla pozitif ayrışabiliyor. Örneğin LINK ve APE yeni staking hamleleriyle ciddi artışlar yaşadı. Coşku uzun sürmese de uzun vadede bu tarz adımlar ilgili kripto paraları için pozitif gelişmelerdir ve dolaşım arzını kıtlaştırır.

MultiversX (EGLD)

MultiversX birkaç dakika önce yaptığı duyuruyla topluluğuna kolay staking müjdesini verdi. Atomic Wallet, hem mobil hem de masaüstü platformlarında EGLD staking özelliğini yayına aldı. Atomic Wallet kabaca 4 milyon kullanıcıya sahip ve EGLD Coin artık tüm bu kullanıcılar tarafından direkt olarak merkezi olmayan cüzdan aracılığıyla stake edilebilecek. Atomic Wallet, dijital varlıkların saklanması, satın alınması ve takas edilmesi için hepsi bir arada merkezi olmayan bir çözümdür. EGLD stake etme özellikleri, kullanıcıların MultiversX blockchainine doğrudan cüzdanlarından katkıda bulunmaları ve katkıları için ödüller kazanmaları için bir yol ortaya koymaktadır.

Peki EGLD stake nasıl yapılır?

  • Atomic Wallet mobil veya masaüstü uygulamasını indirin
  • Yeni bir cüzdan oluşturun veya mevcut bir cüzdanı içe aktarın (12 kelimelik ifade)
  • Yeni oluşturduğunuz cüzdanınızda EGLD satın alın veya aktarın
  • “Staking” bölümüne ilerleyin ve MultiversX (EGLD) seçeneğini seçin
  • Stake yapmak istediğiniz miktarı girin ve aşağıdan bir “Doğrulayıcı” seçin
  • EGLD Stake butonuna tıklayın

Atomic Wallet

MultiversX son hamlesiyle milyonlarca kullanıcı için erişilebilir hale geliyor. Atomic Wallet, 500’den fazla tokeni destekleyen geniş kapsamlı bir cüzdan uygulamasıdır. Özellikle merkezi borsalar hakkında ortaya atılan iddialar, FTX çöküşü gibi gerekçeler yatırımcıları merkezi olmayan platformlara yönlendiriyor. Atomic Wallet misyonlarını kripto kitlesinin benimsenmesini artıracak sağlıklı birçok işlevli ekosistem oluşturmak olarak açıklıyor.

Peki bu haberin EGLD Coin fiyatına bir etkisi oldu mu? Hayır, son listeleme haberinin ardından iyi performans gösteren altcoin henüz bu gelişmeyi fiyatlamadı. Staking duyurularının fiyata etkisi kullanıcılarına buna ilgisine göre değişiyor. Eğer EGLD yatırımcıları stake havuzlarını doldurmaya başlarsa dolaşım arzı kıtlaşacağı için fiyatta artışlar görebiliriz.

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