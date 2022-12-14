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1 yılı aşkın süredir kripto para piyasaları düşüyor ve yatırımcılar altcoinlerde yüzde 90’ı aşan kayıplar gördü. Bitcoin’in yeniden 18.000 doları zorladığı bugünlerde artık yatırımcıların risk iştahı da artıyor. Altcoinlere yeterli para akmasa da BTC için önemli girişler dikkat çekiyor. Peki popüler kurumsal kripto boğasının son hamlesi bir sinyal olabilir mi?

Kripto Para Boğası Ne Zaman?

Tanınmış teknoloji yatırımcısı Cathie Wood‘un fonu Ark Invest, Coinbase hissesi almaya devam ediyor. Yakın zamanda 3,2 milyon dolar değerinde ek hisse satın aldılar. Son satın alma, Ark Invest’in amiral gemisi borsa yatırım fonu (ETF) ARK Innovation ETF’nin (ARKK) bugünün fiyatıyla yaklaşık 228 milyon dolar değerinde 5,8 milyon COIN hissesine sahip olduğu anlamına geliyor. Bu hareket, tanınmış yatırımcının kripto piyasası için yakında dibe vurulabileceğine ve mevcut ortamda bulunacak değer olduğuna inandığının bir işareti olarak görülüyor. Tesla ve Zoom gibi şirketlerin yanı sıra Bitcoin’in büyük yatırımcılarından olduğu bilinen Ark Invest’in popüler ETF’si 2022’de kötü bir yıl geçirdi. Fonun en büyük varlıklarının birçoğunun fiyatı düştüğü için ARKK yılbaşından bugüne %64 değer kaybetti.

Bu yılki kötü performansa rağmen Wood, seçtiği yatırımlar konusunda iyimserliğini koruyor. Bu ayın başlarında Twitter’da yaptığı yorumda, “üstel ve yüksek kârlı uzun vadeli büyüme için kısa vadeli kârlılıktan fedakârlık eden şirketlerde muazzam bir gizli kârlılık” yakalayacak dedi. Geçtiğimiz ay Wood, Bitcoin fiyatına ilişkin ünlü yükseliş tahminini ikiye katlayarak bir numaralı kripto para biriminin 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşacağına inandığını söyledi.

“Evet – bilirsiniz, bazen savaş testlerine ihtiyaç duyarsınız, her şeyden önce hayatta kalanları görmek için krizlerden geçmeniz gerekir, ancak gerçekten altyapıyı ve tezi test etmek için savaşmanız gerekir. Ve yine, Bitcoin’in bundan çıkacağını düşünüyoruz”.

Kripto Paralar Yorum

Wood, Saylor gibi isimler kripto paralarla ortak kaderi paylaştığı için onların tarafsız tahminler paylaşması pek mümkün değil. Piyasada dibin yaklaştığına dair çok sayıda imaları olsa da Saylor ve Wood burada çıkar ilişkisinden dolayı beklentilerini veya inanmadıkları şeyleri de söyleyebilir. Kripto para piyasalarının gerçek bir trend dönüşü yaşaması için Genesis gibi çürük yapıların yıkılması veya sorunlarını tamamen çözmesi gerekiyor. Bu yıl kripto kredi alanında çok büyük bir deprem oldu ve neredeyse ilişkili tüm şirketler derin yara aldı.

Bunun dışında trend dönüşü için katalizör olabilecek bazı gelişmeler var. Fed’in faizleri “indirmeye” başlaması veya Spot Bitcoin ETF onayı gibi roket yakıtlarından halen uzağız. Yani “Ay’a gidiyoruz” demek için çok erken ve kripto paralar halen dibi görmemiş olabilir. Wood, Saylor gibi gördüğümüzü düşünse hatta bu yönde adımlar atsa bile…