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Kripto paralarda gündem son derece yoğun ve bu kalabalık aslında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Volatilite yatırımcıya para kazandırır ancak bu yıkıcı volatilite dalgasıyla baş etmeyi bilmek gerekiyor. İki hafta önce temerrütlerle gündeme gelen popüler bir altcoin bugün yaptığı güncellemeyle yeniden yükselişe geçiyor.

Maple Finance

Teminatsız borç veren Maple Finance, borç verme platformunu kripto endüstrisi dışından olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir kurumsal borçlu yelpazesine açmayı amaçlayan yeni sürüme yükseltti. Maple 2.0 adı verilen yeni güncellemeyle ekip riskini azaltmayı amaçlıyor. Şu anda, Maple’daki borç verme faaliyetlerinin çoğu, dijital varlıklar alanındaki kripto firmalarını ve piyasa yapıcılarını içeriyor ve Maple, protokolü FTX borsasının çöküşüyle birçok alacaklısı ile sorun yaşamıştı.

Maple Finance, doğrulanmış firmaların teminat olmadan kredilere erişmesini sağlayan merkezi olmayan bir protokoldür. Şirketin operasyonları, her bir kredinin fazla teminatla güvence altına alındığı Aave gibi normal kripto borç verme protokollerinden farklıdır. Buna ek olarak, Maple kredi riskini tek başına üstlenmez, çünkü yalnızca borç verme altyapısını sağlarken “Maple delegeleri” olarak adlandırılan diğer uygun firmalar borç verme havuzları sunar.

Herkes bu protokol aracılığıyla fon ekleyip kazanç elde edebilir. Şirketlerin kredi itibarı ise delegelere bağlıdır. Geçtiğimiz hafta, M11 adlı bir delege, Maple’da M11 tarafından işletilen bir havuzdan borç alan kripto firması Orthogonal Trading’den 36 milyon dolarlık bir temerrüt yaşadı. Orthogonal, fonlarının iflas eden FTX borsasına bağlandığını iddia etti.

Maple Finance (MPL) Yükseliyor

Yakın zamanda Coinbase borsasında listelenen MPL Token yazı hazırlandığı sırada %5 artışla 4 dolardan alıcı buluyor. Ekibin attığı bu adım riskleri azaltıp kredi alıcılarını çeşitlendireceği için platformun büyümesine katkı sağlayacak. Bu durum ilerleyen süreçte MPL talebinin ve fiyatının artmasına neden olabilir. Maple CEO’su ve kurucu ortağı Sidney Powell şunları söyledi;

“Maple, kurumsal borçluları ve kurumsal kredi verenleri hedeflemek üzere kurulmuştur. Teminatsız borç vermenin merkezi olmayan finans (DeFi) alanında moda olmadığını biliyorum. Ancak çoğu işletme finansmanı bu şekilde işliyor, bilirsiniz, Apple bir bankadan borç almak için gidip bir sürü teminat yatırmıyor.”

Powell, Maple‘ın bu tür borç verme uygulamalarından uzaklaşmak yerine, delegeleri için riski daha iyi yönetmeye odaklanacağını ve bunun da son güncellemesinin ana faktörü olduğunu söyledi. Platform ayrıca çeşitlendirilmiş sektör uzmanlığına sahip daha fazla delege çekmeye çalışıyor.

“Maple 2.0, akıllı sözleşme altyapımızın yanı sıra bu akıllı sözleşmelerle etkileşim için yeni bir web uygulaması ve deneyiminin tamamen elden geçirilmesidir”

Bir başka gelişme de Maple’ın, borç verenlerin mevcut 30 günlük sermaye kilitleme süresinin dolmasını beklemeden istedikleri zaman platformdan para yatırmalarına ve çekmelerini talep etmelerine izin verecek olmasıdır.