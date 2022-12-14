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Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 18.100 doların üzerinde bulunuyor ve kripto paraların kümülatif değeri 870 milyar doları geçti. Yatırımcıların risk iştahı artıyor, Bitcoin alıcıları önümüzdeki saatlerde daha fazla yükseliş beklediği için cesur davranıyor. Ancak henüz kritik eşikler aşılabilmiş değil. Peki önümüzdeki saatlerde neler bekleniyor? BTC ve altcoinler neden yükseldi?

Fed Faiz Kararı Ne Zaman

Yaklaşık 2 saat sonra Fed faiz kararını ve önümüzdeki yıla dair beklentilerini paylaşacak. Önümüzdeki yıl için faiz beklentilerini de güncelleyecek olan Fed bugünün en önemli başlığı. Altın, gümüş, kripto ve dolar saat 22:00’da gelecek kararın ardından yüksek volatilite görecek. Dün gelen enflasyon verisi önceki ay açıklanan beklenti altı enflasyonu destekler nitelikteydi. Aylardır istikrarlı biçimde düşen enflasyon artık 2021 yılı Aralık ayı seviyesine kadar indi. Fed’in hamleleri şimdilik başarılı oldu ve önümüzdeki 1 yıl boyunca mevcut faiz oranının piyasaya devam eden etkilerini göreceğiz.

Akşam Powell tarafından yapılacak açıklamalar daha az şahin bir duruşla risk piyasalarında iştahı artırabilir. Bitcoin’in 18.800 dolar üzerinde yapacağı muhtemel kapanışlar 20.000 dolar ve üzerine yolculuğun kapısını aralayacak.

Bitcoin ve Altcoinler

Bitcoin, Federal Rezerv’in yılın son faiz oranı kararı öncesinde yükselirken, ABD doları 2022 kazançlarının çoğunu sildi. Ether, Salı günkü enflasyon rakamlarının ardından 1.300 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Ripple’ın XRP’si geçtiğimiz gün sadece %0,6 artarken, Cardano’nun ADA’sı sadece %0,2 yükseldi. Caxton analistlerinden David Stritch, Fed’in bugün 50 baz puanlık bir faiz artışına giderek genel faiz oranını %4,25-4,5’e çıkarmasının beklendiğini söyledi. Stritch, “Bu, faiz oranını 2008’den bu yana en yüksek seviyesine getirecektir – tökezleyen ABD konut sektörü için iyi bir haber değil, ancak ufukta umut olabilir” diye ekledi.

Stritch, dün açıklanan enflasyon rakamlarının enflasyon oranının hızlı bir şekilde düşeceğine dair umut verdiğini de sözlerine ekledi ve bunun “Fed’in 2023’ün ikinci ya da ilk yarısında ABD ekonomisinin nefes borusundan ayağını çekmesine” olanak sağlayacağını söyledi. Faiz kararının ötesinde, analistler ve yatırımcılar Fed’in nokta grafiğine bakarak komitenin gelecek yıl faiz oranlarının nereye gideceğini gördüğüne dair ipuçları arayacaklar.

ABD hisse senedi endeksleri bugün daha yüksek işlem gördü ve S&P 500 ile Nasdaq 100’ün her biri %0,6 değer kazandı.