Binance bu konuda gerçekten suçlu mu? ABD'li siyasiler önünde direkt olarak Binance borsası hedef gösterildi.

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ABD de kripto paralar ana gündem maddelerinden biri oldu ve Binance artık hedef gösteriliyor. Kripto para piyasalarındaki hacim bakımından en büyük borsa olan Binance yaklaşık 1 aydır suçlanıyor. Son yayınlanan haberler de Binance borsasının zor durumda bıraktı ve borsa sadece bir günde 6 milyar dolarlık çıkış gördü. CZ ise para yatırma ve çekme işlemlerinde herhangi bir sorun olmadığını bugün tekrarladı.

Binance Borsasına Suçlama

Binance CEO’su daha önce O’Leary’nin Sam Bankman-Fried ve FTX’i savunma eğilimini eleştirmişti. Kevin O’Leary ise bugün ABD Senato’sundaki FTX oturumunda Binance borsasını hedef gösterdi. Kevin O’Leary, FTX çökerken borsa için milyarlarca dolar fon topluyordu ancak SEC’in inceleme başlattığını açıklaması nedeniyle Kasım ayında yatırımcılar geri çekildi. Sonrasında FTX’in çöküşünü gördük.

Kevin O’Leary bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde FTX’in çöküşüne ilişkin yaptığı açıklamada Binance borsasının FTX’i iflas ettirdiğini söyledi. O’Leary, Senatör Pat Toomey’den gelen FTX’in neden başarısız olduğunu düşündüğüne dair bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

“Bir fikrim var, kayıtlara sahip değilim. İşte burada… Düzenlenmemiş piyasalara birlikte sahip olan ve büyüme açısından bu inanılmaz işletmeleri yöneten bu iki dev birbirleriyle savaş halindeydi. Ve biri diğerini kasıtlı olarak işinden etti.”

Bunda yanlış bir şey olmasa da “Binance’in artık devasa bir küresel tekel olduğunu” da sözlerine ekledi.

Binance Suçlu Mu?

Bardağı taşıran son damla FTT Token satışının CZ tarafından açıklanması olsa da FTX’in müşteri varlıklarını aylardır izinsiz biçimde harcadığını biliyoruz. Alameda aracılığıyla kendi kendine müşteri fonlarını kredi olarak veren SBF yaklaşık 150 yıllık hapis cezasıyla yargılanıyor. Durum böyleyken Binance borsasının FTX çöküşüne neden olduğunu söylemek en hafif tabirle haksızlık olur. FTX bir kumarbaz tarafından yönetiliyordu ve Binance CEO’su Kasım ayı başındaki Coindesk bilanço haberinin ardından bardağı taşıran son damla oldu. CZ’nin ifadesiyle “devenin belini kıran saman” Binance oldu ve FTX zaten iflas edecekti.

O’Leary, komite önünde vermeyi planladığı ifadesinde FTX alacaklılar komitesine üyelik başvurusunda bulunduğunu söyledi. Binance CEO‘su Changpeng Zhao daha önce O’Leary’nin Sam Bankman-Fried’ı savunma eğilimini eleştirmişti. CZ’ye göre, Kevin 15 milyon dolar yüzünden bir dolandırıcıyla aynı safta yer alıyor.