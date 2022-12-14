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426 Milyon Kullanıcılı Ödeme Devinden Kripto Para Müjdesi!

Bugün müjdeler peş peşe geliyor. Bitcoin yeniden 18.200 doların üzerinde ve devden müjde geldi.
21:40
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaklaşık yarım milyon kullanıcısı var ve kripto paralarla yakından ilgileniyor. Birkaç dakika önce yeni müjdeyi verdiler. Artık dev şirketler kripto paralara olan ilgilerini gizlemiyor. Kullanıcılarına kripto odaklı yeni çözümler üreten şirketler arasında trilyon dolarlık Fidelity bile bulunuyor. Fakat bugün son hamle ödeme devi PayPal’den geldi.

Kripto Para Müjdesi

Bir basın açıklamasına göre, ödeme firması ve MetaMask geliştiricisi ConsenSys arasındaki ortaklık, kullanıcıların MetaMask uygulaması içinden ETH satın almak için PayPal hesaplarını bir ödeme seçeneği olarak seçmelerini sağlamayı amaçlıyor. Teklif, PayPal’dan MetaMask’a sorunsuz Ethereum (ETH) satın alımlarını ve transferlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. MetaMask bu teklifin, sektörün kripto kışı sırasında ileriye dönük bir yol aradığı bir zamanda Web3 ekosistemine daha fazla kullanıcı getirmeye yardımcı olmasını amaçlıyor.

ConsenSys ürün müdürü Lorenzo Santos şunları söyledi;

PayPal ile bu entegrasyon, ABD’li kullanıcılarımızın MetaMask aracılığıyla sorunsuz bir şekilde kripto satın almalarının yanı sıra Web3 ekosistemini de kolayca keşfetmelerini sağlayacak”.

Lansman, PayPal’ın Haziran ayında kendi platformu ile birkaç popüler kripto borsası arasında kripto transferlerini mümkün kılma çabasını takip ediyor. Fintech şirketi kripto alım, satım ve tutma hizmetini Ekim 2020’de piyasaya sürdü.

Kripto Paralar Büyüyor

Yaklaşık 426 milyon kullanıcıya sahip olan PayPal kriptonun büyümesine katkı sağlayan dev oyunculardan sadece biri. Fidelity. JP Morgan ve daha onlarca dev aylardır kripto para odaklı ürünleri müşterilerine sunacağını açıklıyor. Fidelity bu konuda en agresif adımları atan oyuncudur. Yaklaşık 10 trilyon dolar yöneten Fidelity bireysel ve kurumsal müşterilerine kripto para alıp satabilecekleri harika bir ürün başlattı. Yaklaşık 4 yıldır Bitcoin ve kripto paralarla yakından ilgilenen şirket bu sektörün geleceğine inanıyor.

Web3 hedefleri doğrultusunda Microsoft, Apple, Facebook (artık META) ve diğerleri somut adımlar atıyor. Google, kendi Clound ürünü aracılığıyla Ethereum, Aptos gibi blockchainlerde node çalıştırılmasına olanak tanıyor. Web3’ün temelleri kripto endüstrisindeki geliştiriciler tarafından atıldı ve gelecek bu temelin üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki yıllarda kripto paraların daha fazla büyüyeceğini düşünen isimlerin temel dayanağı da budur.

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