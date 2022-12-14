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Bitcoin ve Kripto Para 2023 Beklentileri! 2 Şeye Dikkat!

2 şeye aşırı dikkat etmeliyiz. Kripto para yatırımcılarını önümüzdeki yıl neler bekliyor? Boğa sezonu geliyor mu?
19:07
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kralı Bitcoin geçtiğimiz yılın kasım ayında gördüğü ATH seviyesinin ardından istikrarlı biçimde düştü. Bugün ise 18.000 dolar seviyesine toparlandı ve yatırımcılar heyecanla mevcut yükselişini sürdürmesini umuyor. Peki önümüzdeki yıl kripto para piyasaları nasıl bir performans gösterecek. Uzmanların görüş ve beklentileri neler?

Kripto Paralar ve Bitcoin

Kripto kralı Bitcoin, geçen yılın Kasım ayında rekor bir seviyeye ulaştıktan sonra %70’in üzerinde düştü ve 2022’de kötü bir yıl geçirdi. Bu yıl yaşanan bir dizi olay BTC‘ye olan güveni sarstı ve yatırımcılar artık kripto paralara karşı daha temkinli yaklaşıyor. Kripto paraların ve Luna, FTX ve Celsius gibi borsaların öne çıkan düşüşü bu yıl sektör üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Bu borsaların çöküşünden önce piyasanın havası çok daha iyimserdi çünkü yatırımcılar daha büyük kurumların müşterilerine kripto para satmaya başlamasından heyecan duyuyordu. Ancak, bu son çöküşler düzenleyicilerin gözetim eksikliği konusunda şüpheleri artırdı ve sonuç olarak, kripto dünyasındaki ruh hali şu anda o kadar da olumlu değil.

Buna rağmen, Goldman Sachs gibi finans kuruluşlarının, kripto şirketleri değerlemeleri açısından daha arzu edilir seviyelere ulaşmış olsa bile, kripto para birimlerine katılımlarına daha agresif bir duruşla yaklaştıklarını gösteren raporlar yayınlanıyor. Fidelity gibi trilyon dolarlık devler kripto ürünlerini çeşitlendiriyor. Bununla birlikte daha fazla şirket gelecekte yeniden yoğun ilgiyi üzerine çekecek olan kripto para piyasası için çeşitli ürünler üzerinde çalışıyor.

Kripto Para 2023 Beklentileri

2023 yılına girerken, bir kripto rallisinin gerçekleşme ihtimali de artıyor. Risk-ödül oranı ve değerlemeler genellikle Wall Street’in ve akıllı paranın odaklandığı iki faktördür. İşin risk-ödül tarafında ise, bu yıl meydana gelen skandallar incelemelerin artmasına yol açacak ve bu da riski azaltmaya yardımcı olabilir. Ne de olsa FTX’in kurucu ortağı gözaltına alındı ve hakkında bir dizi suçlamada bulunuldu. Bu durum, düzenleyicilerin bu alandaki kötü aktörlere bir mesaj gönderme konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor ve bu koşullar altında, 2023’e giden geleneksel oyuncular arasında daha büyük bir güven duygusu görmeliyiz.

BTC’ye yönelik iyimserliği artıran bir diğer faktör de ABD Merkez Bankası’nın para politikası konusundaki tutumunu daha az şahin bir tutum olarak değiştirme olasılığıdır. Bitcoin fiyatı, dolar endeksindeki keskin artışlar nedeniyle önemli ölçüde baskı altındaydı; şimdi Fed faiz oranı döngüsünün zirvesine ulaşmaya yeterince yakın olduğundan, dolar endeksi şu anda altı ayın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor. Son ABD TÜFE enflasyon verilerinin de işaret ettiği gibi, 2023 yılında dolar endeksinde daha fazla bozulma olacağı tahmin ediliyor ve bu da Bitcoin fiyatına yardımcı olabilir.

CryptoQuant’ın madenci istatistiklerine göre, madencilerin cüzdanlarında tutulan Bitcoin sayısı geçen aydan bu yana 7.722 azaldı. Bu da artık satılabilecek daha az Bitcoin olduğunu gösteriyor ki bu da satış baskısını azaltıyor.

Ancak 2023’e doğru ilerlerken, yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken iki önemli faktör var. Bunlardan biri, en büyük kripto para borsası olan Binance ile ilgilidir: Binance’den önemli bir sermaye çıkışı şimdiden düzenleyici incelemeye alındı. Binance toplam 60 milyar dolarlık muazzam rezervlere sahip olduğunu iddia ediyor; ancak bu rakamın önemli bir kısmı kendi kripto para birimi BNB‘nin değerine dayanıyor. Güven azalmaya başlar ve para daha hızlı bir şekilde dışarı akmaya başlarsa kripto para piyasasında bir başka önemli çöküş görebiliriz.

Son olarak, Grayscale Bitcoin Trust 10,9 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük bitcoin fonu olduğundan, yatırımcıların bu alandaki yeni gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Ana firma, Genesis’in kripto para birimi kredi işine 575 milyon dolar borçlu olan Genesis Trading’e maruz kalmaktadır.

Sonuç olarak çöküş olmazsa ralli kapıda olabilir ve büyük kırılma yaklaşıyor. En azından güncel veriler bu ihtimalin arttığını gösteriyor.

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