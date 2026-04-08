STABILCOIN

Circle yeni ödeme platformunu tanıttı: Bankalar ve fintech şirketlerine stablecoin kolaylığı

Bilmeniz Gerekenler

  • Circle, yeni platformuyla kurumların stablecoin kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
  • Finansal kuruluşlar teknik süreçlerle uğraşmadan blockchain tabanlı ödemelerden fayda edebilecek.
COINTURK
COINTURK

Dijital para ve blockchain teknolojileri alanında faaliyet gösteren Circle, kurumların stablecoin altyapısından daha kolay yararlanabilmesi için yeni bir ödeme platformunu hayata geçirdi. Circle tarafından geliştirilen CPN Managed Payments adlı platform, özellikle bankalar ve finansal teknoloji şirketlerinin stablecoin avantajlarından faydalanmasını hedefliyor. Sistem, kullanıcıların doğrudan stablecoin tutmadan daha hızlı ve verimli ödeme çözümleri sunulmasını mümkün kılıyor.

İçindekiler
1 CPN Managed Payments ile dijital varlık karmaşası ortadan kalkıyor
2 Circle’ın küresel ödeme ve iş birlikleri ağı genişliyor

CPN Managed Payments ile dijital varlık karmaşası ortadan kalkıyor

Circle’ın ürün ve teknoloji biriminin yöneticisi Nikhil Chandhok, platformun kurumlar için stablecoin tabanlı ödemeleri daha erişilebilir ve ölçeklenebilir hale getirdiğini vurguladı. Yeni hizmet sayesinde, platformu kullanan kurumlar yalnızca yerel para birimleriyle işlem yapabiliyor; dijital varlıkların tüm teknik yönetimi ise Circle tarafından sağlanıyor. Böylece minting, yakma, mutabakat ve düzenleyici gerekliliklerin tamamı Circle’ın kontrolüne bırakılmış oluyor.

Şirketin yaptığı açıklamada, CPN Managed Payments’ın iş ortakları için dijital varlık süreçlerinin tamamını sadeleştirdiği ve kurumların fiat ile işlem yaparken arka planda tüm blockchain altyapısının yönetildiği belirtildi.

Circle’ın küresel ödeme ve iş birlikleri ağı genişliyor

Bu adım, Circle’ın finansal kurumlar için oluşturduğu dağıtım ağını büyütmek amacıyla attığı adımlar arasında yer alıyor. Platformun özellikle sınır ötesi ödemelerde etkin ve düşük maliyetli çözümler sağlayarak, küresel finans dünyasında yeni bir köprü oluşturması bekleniyor. Thunes’in yönetici yardımcısı Chloé Mayenobe, Managed Payments ile gelen iş birliğiyle, geleneksel bankacılık ile dijital varlık ekosistemi arasındaki bariyerlerin daha kolay aşıldığını ifade etti.

Thunes yönetici yardımcısı Chloé Mayenobe, Stablecoin destekli yeni ortaklıkla hem geleneksel finans kuruluşlarının hem de mobil cüzdanların dijital varlık dünyasına zahmetsizce dahil olabildiğine dikkat çekti.

Circle’ın geliştirdiği USDC, gerek işlem hacmi gerekse kabul görmüşlük açısından Tether’in USDT’sinin ardından dünyanın en büyük ikinci stablecoini konumunda. USDC, küresel çapta ödeme altyapısının hızlı adaptasyonu için önemli bir rol üstleniyor.

Sadece son çeyrekte 12 trilyon dolar değerinde blockchain tabanlı mutabakatın USDC ile gerçekleştiği, toplamda ise 70 trilyon doların üzerinde zincir içi ödeme süreci desteklendiği Circle tarafından paylaşıldı.

Yeni platformun tanıtılması, kurumların stablecoin tabanlı ürünlere doğrudan yatırım yapmadan bu teknolojinin sunduğu hız ve uygun maliyetten yararlanmasını sağlayacak. Böylece, uyum süreçleri ve teknik karmaşanın önemli ölçüde azaldığı aktarılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

