Ethereum Foundation 11 milyon dolarlık ETH’yi stablecoine dönüştürüyor

Ethereum Foundation, 11 milyon dolar değerinde ETH’yi stablecoinlere çevirmeye hazırlanıyor. Bu işlem, kuruluşun ekosistemi desteklemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları ile hibe programlarını finanse etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

CoWSwap üzerinden planlı dönüşüm

Yapılan açıklamaya göre, Ethereum Foundation yaklaşık 5.000 ETH’yi CoWSwap platformunun Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) özelliğiyle stablecoinlere çevirmeyi amaçlıyor. Kuruluş, geçen yıl ekim ayında da benzer bir TWAP işlemiyle 1.000 ETH satışını gerçekleştirmişti.

Şimdiye dek CoWSwap üzerinde yapılan TWAP işlemleri her defasında yaklaşık bir milyon doların altında kalırken, fonlar genellikle “Ethereum Foundation DeFi Ecosystem” olarak sınıflandırılan bir cüzdandan aktarılıyor. Ethereum Foundation, uzun süredir devam eden kamuoyu eleştirilerinin ardından, operasyonlarını finanse etmek için sürekli ETH satışları yapma yaklaşımından büyük ölçüde uzaklaştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan duyuruda, ETH satışlarının sınırlandırılacağı ve bunun yerine DeFi protokollerine sermaye aktarımı ile ETH staking yoluyla gelir yaratılacağı belirtilmişti. Ocak 2025’te ise vakıf, DeFi ekosistemi cüzdanına 50.000 ETH aktarımı yaptı.

Staking ve OTC satışları gündemde

Ethereum Foundation, bu ayın başlarında toplam 47.050 adet ETH’yi stake ettiğini ve böylece 70.000 ETH hedefine iki üçüncü oranında yaklaştığını açıkladı. Mart ayında ise 5.000 ETH, BitMine Immersion Technologies isimli Ethereum hazinesi şirketine tezgah üstü (OTC) satış yoluyla devredildi. Bu, vakfın kurumsal hazineye sattığı ikinci OTC ETH işlemi oldu. Temmuz 2025’te de yine 10.000 ETH, SharpLink Gaming adlı şirkete benzer şekilde satılmıştı.

Arkham Intelligence’ın paylaştığı verilere göre, Ethereum Foundation’ın ana cüzdanında yaklaşık 102.000 ETH bulunuyor. Bu miktarın değeri 228 milyon dolar civarında yer alıyor. Cüzdanda ayrıca 21.000 AETHWETH (yaklaşık 47 milyon dolar) ve 6.000 WETH (14 milyon dolar) ile birlikte yaklaşık 1 milyon dolar değerinde DAI ve USDC rezervi de dikkat çekiyor.

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin de son dönemde kişisel olarak önemli miktarda ETH’yi stablecoinlere dönüştürdü. Bu hamlesinin açık kaynak projelerine finansman sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği biliniyor.

Son olarak, Ethereum Foundation Salı günü 70 bin dolar değerinde ETH’yi kendi hibe sağlayıcı adresine gönderdi. Bu, kuruluşun Ethereum Beacon Chain’de ETH stake etmesinden sonraki ilk önemli transfer olarak kayda geçti.