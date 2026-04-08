Bitcoin’de dikkatli yükseliş: Bitfinex verileri ve ABD ilgisi öne çıkıyor

Bitcoin, İran ateşkesiyle ilgili gelişmelerin ardından 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak yükselişin şu an için yatırımcılar açısından temkinli bir şekilde ilerlediği gözleniyor.

Bitfinex uzun pozisyonlarındaki yüksek seviye dikkat çekiyor

Bitcoin’in yönünü anlamak için önemli göstergelerden biri, Bitfinex borsasındaki kaldıraçlı uzun pozisyonlar. Son verilere göre uzun pozisyonlar, 80.057 BTC seviyesinde bulunarak son iki yılın en yüksek düzeyini koruyor. Bu seviye, piyasa katılımcılarının borçlanarak yükseliş beklentisiyle pozisyon almaya devam ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan, Bitcoin fiyatı iki ay önce 60.000 dolardan toparlandıktan sonra yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Buna rağmen uzun pozisyonlarda belirgin bir çözülme yaşanmadı. Piyasa genelinde, son yükselişin riskin tamamen ortadan kalktığı yönünde bir işaret olarak algılanmadığı düşünülüyor.

Geçmişte Bitfinex’teki uzun pozisyonlar, çoğu zaman ters indikatör olarak değerlendirildi. Yani bu pozisyonlar genellikle piyasa baskı altındayken artıyor, fiyatlar güç kazandığında ise çözülüyor. Geçmişteki bazı örneklerde, Japon yeniyle yapılan taşıma işlemlerinin çözülmesiyle ve gümrük tarifesi gerilimlerinde, Bitcoin fiyatı düştüğünde uzun pozisyonların hızla kapandığı görüldü.

ABD piyasasında talep kararsızlığı sürüyor

Diğer bir gösterge olan Coinbase Bitcoin Fiyat Endeksi, zaman zaman global piyasa fiyatına göre primle ya da indirimli işlem görüyor. Bu endeks, Coinbase üzerindeki Bitcoin fiyatı ile küresel ortalama arasındaki farkı ortaya koyuyor ve özellikle kurumsal yatırımcı talebini anlamada önemli bir araç olarak kullanılıyor.

Son dönemdeki dalgalanmalar, ABD’den gelen alımların istikrarlı olmadığını gösteriyor. Endeksin yön bulmakta zorlanması, ABD merkezli yatırımcıların yükselişi güçlü şekilde desteklemediğine işaret ediyor ve bu durum rallinin devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açıyor.

Piyasadaki bu dikkatli duruş, kriptoyla bağlantılı şirket hisselerine de yansıyor. Çarşamba günü ilgili hisseler yeşil bölgede seyrederken, geçmiş kayıplara kıyasla artışların sınırlı kaldığı görülüyor.

Bu hisseler arasında ABD’nin önde gelen kripto borsası Coinbase’in yanı sıra, stabilcoin ihracatçısı Circle, dijital varlık yönetimi yapan Galaxy Digital ve Strateji şirketi yer alıyor. Coinbase hisseleri yüzde 1,5, Circle ve Galaxy Digital yüzde 0,6, Strateji ise yüzde 3’lük bir yükseliş kaydetti.

Daha geniş risk piyasalarında ise çekincenin olmadığı dikkat çekiyor; Nasdaq ve S&P 500 endekslerinde yükselişler kripto hisselerine göre daha yüksek düzeyde gerçekleşti.