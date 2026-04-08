Standard Chartered, Zodia Custody’nin Tamamını Satın Almaya Hazırlanıyor

Standard Chartered, dijital varlık alanındaki faaliyetlerini genişletmek için Zodia Custody’nin tamamını satın alma planı üzerinde çalışıyor. Finans alanında köklü bir geçmişe sahip olan banka, küresel ölçekte kurumsal dijital varlık hizmetleri sunuyor. Zodia Custody, özellikle kurumsal müşterilere yönelik güvenli kripto saklama çözümleriyle biliniyor.

Birleşme ve Yeniden Yapılanma Planları

Görüşmelere yakın kaynaklar, Standard Chartered’ın bu ay içinde nihai adımı atabileceğini belirtiyor. Söz konusu plan, Zodia Custody’nin kripto varlık saklama operasyonlarının Standard Chartered bünyesindeki benzer hizmetler sunan birimle birleştirilmesini içeriyor. Böylesi bir birleşmenin, bankanın dijital varlık piyasasındaki gücünü artıracağı değerlendiriliyor.

Standard Chartered ayrıca, Zodia Custody’nin bağımsız bir yazılım hizmeti firması olarak faaliyet göstermeye devam etme ihtimalini de değerlendiriyor. Özellikle kripto saklama hizmetlerinin yazılım olarak sunulması, sektördeki rekabetin de şekillenmesinde etkili bir adım olarak görülüyor.

Paydaşlar ve Sektörel Gelişmeler

Zodia Custody’nin ortakları arasında Northern Trust, Emirates NBD, National Australia Bank ve SBI Holdings gibi önemli finans kuruluşları yer alıyor. Bu şirketlerin olası satın alma sürecine dair görüşleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Standard Chartered ve Zodia Custody ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Bankacılık sektöründe dijital varlık hizmetleri son yıllarda hızla yaygınlaşırken, Standard Chartered da kendi dijital varlık saklama hizmetini geçen yıl Lüksemburg’da faaliyete geçirmişti. Ayrıca banka, kurumsal müşteriler için kripto para ticareti imkanı sunan ilk küresel bankalardan biri oldu.

Sektörde yükselen regülasyon netliğiyle birlikte, dijital varlık saklama alanında rekabet artıyor. State Street, BNY Mellon ve Morgan Stanley gibi büyük finans kurumları da pazar payı mücadelesine katılırken, Morgan Stanley’nin yakın zamanda önerilen bir bitcoin ETF için Coinbase ve BNY Mellon’u saklama kuruluşu olarak seçmesi dikkat çekti.

2020 yılında Standard Chartered ve Northern Trust ortaklığında kurulan Zodia Custody, geçen yılki yatırım turunda 18,5 milyon dolar topladı. Şirket, sabit kripto para ödemelerine yönelik çözümler geliştirmek için bu kaynağı kullandı ve dünya genelinde yedi ofiste yaklaşık 150 çalışanla faaliyetlerine devam ediyor.