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2022 yılının son çeyreğini kripto yatırımcılarına zehreden biri var, evet bu kişi FTX borsasının kurucusu SBF. 1 milyona yakın kullanıcı direkt koca bir ekosistemi ise dolaylı sonuçlarıyla kayba uğratan SBF hakkında yeni kararlar alındı. Peki ek tedbirler neden alındı? FTX davasında son gelişmeler neler? İşte detaylar.

FTX Davası Son Durum

Mahkeme kayıtlarına göre bugün FTX kurucusu Sam hakkında yeni tedbir kararları alındı. Bunlardan ilki eski ve yeni FTX/Alameda çalışanlarıyla ilgiliydi. SBF artık iflasına sebep olduğu şirketleriyle bağlantılı kişilerle iletişime geçemeyecek. Kefaletle serbest kalmasının ardından mevcut ve eski çalışanlara ulaşmaya çalışan SBF kendini aklayabileceği stratejiler geliştiriyordu. Borsanın yeniden açılmasından tutun daha birçok alanda harika fikirleri olduğunu söyleyip iflas komitesi yetkililerine mailler attı.

Bugün ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan tarafından verilen FTX kurucusunun kefalet koşullarının değiştirilmesi kararı, federal savcıların Cuma günü mahkemeye bir mektup sunarak eski FTX CEO’sunun kefalet koşullarının değiştirilmesini talep etmelerinin ardından geldi.

SBF Hapse Girecek Mi?

Ailesi siyasi olarak oldukça güçlü ve annesi iyi bir hukukçu ancak buna rağmen SBF hapisten kurtulabilecek gibi görünmüyor. Bu yılın Ekim ayında görülecek davaya kadar kefaletle ailesinin evinde kalsa da Sam yaptığı hataların bir bedeli olduğunun farkında. Üstelik sentetik kripto varlıkların müşterilere satışından tutun, müşteri bakiyelerinin Alameda tarafından kullanılmasına kadar birçok suçunu zaten Twitter Spaces yayınlarında itiraf etti.

Kurtulmak için eski çalışanlara ulaşan SBF onları ifadelerini değiştirmeye ikna için gayret gösteriyor. Savcılar, Bankman-Fried’in FTX US şirketinde şu anki genel danışman olan Ryne Miller’a ulaşarak gelecekteki tanık ifadesini etkilemek istedi. Şimdilik bilinen bu kadar ancak SBF’nin daha fazla çalışana ulaşmaya çabaladığı düşünülüyor. Mesajlaşma uygulamalarının yasaklanmasının ardında da bu var.

Adalet Bakanlığı’nın mektubunda Bankman-Fried’ın Miller’a “Yeniden bağlantı kurmayı ve yapıcı bir ilişki kurmamızın, mümkün olduğunda birbirimizi kaynak olarak kullanmamızın ya da en azından birbirimizle bazı şeyleri gözden geçirmemizin bir yolu olup olmadığını görmeyi gerçekten çok isterim” dediği aktarılıyor. SBF, Signal dahil şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanamayacak.