Piyasanın gözde memecoin'lerinden olan bu altcoin için çok ilginç gelişmeler yaşandı. Hazine cüzdanlarından büyük miktarda satış gerçekleşti.

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ApeCoin fiyatı 18 Kasım’dan bu yana %40’ın üzerinde değer kazanarak trader’ları ve yatırımcıları nihai bir toparlanma konusunda umutlandırdı. Bununla birlikte, son zincir içi veriler APE fiyatının farklı bir resmini çiziyor.

ApeCoin son birkaç hafta içinde etkileyici bir yükseliş yaşarken, USD karşısında haftalık %17,48’lik bir yükseliş birçok yatırımcıyı çıkış yapmaya teşvik etti. Yakın zamanda yapılan bir analiz, ApeCoin hakkında token fiyatı için sorun yaratabilecek bazı şok edici gerçekleri ortaya çıkardı.

Satışlar Bir Anda Hızlandı

Zincir üzerindeki araştırmacıların ApeCoin hazinesi tarafından gerçekleşen bazı olağandışı işlemler bulmasının ardından ApeCoin’in başı dertte gibi görünüyor. Akıllı para takibi ve zincir üzerinde analiz hesabı olan Lookonchain, kısa süre önce ApeCoin hazinesinin küçük miktarlarda APE token’ları sattığını keşfetti.

Bir dizi tweet’te, ApeCoin hazinesinin bir cüzdanının 30 Kasım’ın erken saatlerinde 19,7 milyon dolar değerinde 4,6 milyon APE transfer ettiğini ortaya çıkardılar. Görünüşe göre, önemli miktarda APE Token çeşitli adresler arasında dağıtıldı.

Beş ApeCoin Hazine cüzdanı, satış için “0xa29d” adresi aracılığıyla Coinbase, Binance, FTX ve KuCoin’e APE aktardı. Buna ek olarak, Çarşamba günü aynı saatlerde, dört ApeCoin hazine cüzdanı daha APE satmak için aynı yöntemi kullandı. Bu cüzdanlar 85.399 dolar değerinde yaklaşık 20.000 APE sattı. APE’nin %99,8’ini her seferinde yeni bir adrese aktardılar ve ardından APE’nin %0,2’sini satış için borsalara taşıdılar.

Bunun yanı sıra, Machi Big Brother olarak da bilinen Jeffrey Huang, ortalama 4,21 dolar satış fiyatıyla 631.295 dolar değerinde 150.000 APE sattı. NFT balinasının APE’yi daha düşük fiyattan satın aldığı ve fiyat artışı gerçekleştiğinde sattığı gözlemlendi. Son zamanlarda gerçekleşen büyük APE satışı, APE fiyat hareketini önemli ölçüde etkileyebilir.

APE Fiyatı Nasıl Tepki Veriyor?

APE fiyatı haftalık bazda %23,80 oranında artış gösterdi, ancak son satışlar APE fiyat hareketi için sorun yaratabilir. Token’ın zincir üzerindeki ölçümlerine göz atmak, fiyatın kısa vadede nereye gittiğini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Borsa akış dengesi pozitifte kalarak düşüş eğilimi gösteren daha fazla borsa girişi sunmuş durumda. Bununla birlikte, aktif mevduatların piyasa hareketi ve girişlerin baskın olması, token’ların borsalara gönderildiğini gösteriyor ki bu da düşüş eğilimi olarak düşünülebilir. Geçtiğimiz hafta, APE fiyatı, yaşanan gelişmelerin ardından %40’ın üzerinde bir artış yaşadı oldu. Fiyatın ivme kazanmasıyla birlikte, birçok kısa vadeli katılımcı kâr almaya karar vermiş olabilir.

Tüm bu yaşananlarla birlikte, 4 dolar seviyesinin altına gerçekleşebilecek bir geri çekilme, özellikle son satışlardan sonra token için sorun yaratabilir.

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