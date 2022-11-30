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Sıcak Gelişme: Kripto Paralar Neden Yükseliyor? Bitcoin’de Ani Artış!

Kripto para piyasalarında ve Bitcoin'de (BTC) görülen ani fiyat artışının sebebi ne? Elde edilen kazançlar kalıcı olarak devam edecek mi?
23:01
30 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para ve genel piyasalarda yaşanan hareketli bir günün ardından Bitcoin’de (BTC) dakikalar içerisinde önemli kazançlar elde edildi. Ani fiyat artışının sebebi ne? Yükseliş devam edecek mi?

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası Başkanı Powell’ın Türkiye saati ile 21.30’da başlayan açıklamalarının sonrasında lider kripto para birimi olan Bitcoin, 15 dakikalık grafiklerinde art arda dört yeşil mum çubuğu oluşturdu. Federal Rezerv Başkanı Powell, konuşmasında Fed’in bir süredir enflasyon verilerini düşürmek amacıyla izlediği politika olan faiz artışlarının hızının Aralık ayı içerisinde yavaşlayabileceği sinyallerini kamuoyuna duyurdu. Ayrıca Powell, politikanın bir süre daha kısıtlayıcı kalabileceğini belirterek henüz kat etmeleri gereken uzun bir yolu olduklarını söyledi. Powell’ın açıklamalarına ek olarak yılda yalnızca sekiz kez yayınlanan Fed Bej Kitap verileri de açıklandı. Yayınlanan raporlara göre ekonomik faaliyet, bir önceki döneme kıyasla biraz daha yatay ve biraz daha yüksek seyretti.

Bitcoin ve Ethereum’da Artış!

Tüm bu gelişmelerin ardından Fed Başkanı Powell’ın ve Bej Kitap verilerinin yayınlanmasından önce lider kripto para birimi olan Bitcoin, 16.705 dolar seviyesinden işlem görüyorken konuşmanın son ermesiyle birlikte 17.147 dolar seviyelerine ulaştı. Benzer şekilde önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH), açıklamaların öncesinde 1.259 dolar seviyesinden işlem görüyorken, 1.300 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kripto para devlerinin yanı sıra diğer popüler altcoinlerde ve genel piyasada yaşanan artışlar, küçük çaplı düzeltmeler ile yaklaşık yüzde beş oranında bir fiyat artışıyla yatay seyirde devam ediyor.

Yazı kaleme alındığında hareketli saatlerin sonrasında Bitcoin, yaklaşık yüzde 3.72 oranında bir artış ile 17.051 dolar seviyesinden işlem görüyor. Akıllı sözleşme platformu olan Ethereum ise yaklaşık yüzde 5.74 oranında bir kazanç ile 1.285 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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