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Bitcoin’deki Düşüş Derineleşecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabileceğini düşündüğü fiyat seviyelerine işaret etti.
11:20
6 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer kaybı kaydederek 28.000 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu düşüş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe de sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Bitcoin’deki son durumu değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, gün içinde yeniden düşüşe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1900 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerinden 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayırca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Bitcoin’deki Son Durumu Değerlendirdi

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu düşüş devam ederken sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile lider kripto para birimi Bitcoin’deki son durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, 28.600 doların Bitcoin adına önemli bir direnç alanı olmaya devam ettiğini ifade etti ve piyasadaki düşüşün devam etmesi durumunda gerçekleşebilecek olası senaryolara değindi. Kripto para piyasasındaki düşüşlerin devam etmesi durumunda 27.600 doların Bitcoin adına kritik bir destek seviyesi olabileceğini belirten analist, piyasanın yeniden yükselişe geçmesi durumunda ise yeniden 28.600 dolar direncini test edilebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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