Bitcoin’de Dört Ayda Dengeler Değişti: 2026’nın Devamı Nasıl Geçecek?

2026’nın ilk ayında Bitcoin, 75.000 dolar seviyesine gerileyerek geçtiğimiz yılın bahar aylarından bu yana elde ettiği kazanımların neredeyse tamamını geri verdi. 2025’in ilk yarısında durgun bir seyir izleyen kripto para piyasası, yılın ikinci yarısında güçlü bir ralliyle dikkat çekmiş ve Bitcoin Ekim 2025’te 124.700 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve son dört aylık süreçte fiyatlar istikrarlı bir düşüş trendine girdi.

Düşüşün Arkasındaki Ekonomik ve Politik Etkenler

Bitcoin’deki sert geri çekilmenin en önemli nedenlerinden biri, Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası Başkanlığına aday gösterilmesi oldu. Warsh’ın şahin para politikası duruşu, faiz indirimlerinin yavaşlayabileceği hatta tamamen durabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum ABD dolarını desteklerken, Bitcoin gibi riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı. Aynı dönemde artan jeopolitik ve ticari gerilimler de yatırımcıları daha temkinli bir duruşa itti.

Bir diğer önemli faktör ise sermaye rotasyonu olarak öne çıkıyor. Önceki döngülerden farklı olarak Bitcoin, altın ve gümüşle birlikte yükselmekte zorlandı. Fiyatlar geri çekilmeye başladığında, yüksek kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi büyük likidasyonları beraberinde getirdi. Böylece yavaş başlayan düşüş, yatırımcı paniğinden çok zorunlu satışların etkisiyle sert bir satış dalgasına dönüştü. Ayrıca spot Bitcoin ETF’lerine olan ilginin azalması ve kurumsal yatırımcıların risk azaltma yönünde pozisyon alması, satış baskısını artırdı.

Ancak Kevin O’Leary, Bitcoin’de yaşanan sert dalgalanmalara rağmen piyasaya dair uzun vadeli iyimserliğini koruyor. O’Leary’ye göre mevcut düşüş, yatırımcı paniğinden ziyade piyasanın kendini temizlediği bir geçiş sürecini temsil ediyor. Bitcoin’in gerçek anlamda güçlü ve sürdürülebilir bir yükseliş yakalayabilmesi için düzenleyici belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini savunan O’Leary, özellikle ABD’de Clarity Act gibi net yasal çerçevelerin hayata geçirilmesinin kritik olduğunu vurguluyor.

Ona göre Bitcoin, yeterli regülasyon sağlandığında ve fiyat 150 bin ila 200 bin dolar bandına ulaştığında, madencilik ile büyük teknoloji altyapıları arasında ekonomik açıdan tarafsız bir tercih haline gelebilir ve bu da kurumsal sermayenin piyasaya daha güçlü giriş yapmasının önünü açar.

Teknik Görünüm ve Piyasa Psikolojisi

Teknik göstergeler Bitcoin için hâlâ baskılı bir görünüm sergiliyor. MACD gibi trend göstergeleri düşüş eğilimini teyit ederken, Göreceli Güç Endeksi’nin aşırı satım bölgesine gerilemesi dikkat çekiyor. Geçmişte bu seviyeler, satış baskısının zayıfladığı ve kısa vadeli toparlanmaların başladığı dönemlere işaret etmişti. Bu nedenle 77 bin dolar civarındaki seviyenin, göründüğünden daha güçlü bir destek oluşturabileceği düşünülüyor.

Grafiklerin ötesine bakıldığında ise piyasa duyarlılığı beklenenden daha dirençli. Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yüzde 59,82 seviyesinde kalması, sermayenin altcoin’lere değil hâlâ Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların tamamen piyasadan çıkmak yerine pozisyonlarını ana varlıkta korumayı tercih ettiğine işaret ediyor.