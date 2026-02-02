CNBC’nin Ünlü İsmi Yine Uyardı: Piyasada Güven Sorgulanıyor!

CNBC’nin ünlü sunucusu Jim Cramer, Bitcoin’in hafta sonu 80 bin dolar psikolojik eşiğinin altına sarkmasının ardından kripto para piyasasına yönelik eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı. Cramer’ın açıklamaları, yalnızca fiyat düşüşüne değil, Bitcoin’in kısa vadeli bir değer saklama aracı olup olmadığına ve yatırımcıların kritik seviyeleri savunma konusundaki isteksizliğine odaklanıyor. Piyasalarda yaşanan sert dalgalanma, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve birçok altcoin’de de satış baskısını beraberinde getirdi.

80 Bin Dolar Kırılması Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin, hafta sonu yaşanan ani düşüşle 80 bin doların altına inerek 76 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2’lik değer kaybı yaşayan lider kripto para, yatırımcı psikolojisi açısından önemli bir eşiği kaybetmiş oldu. Jim Cramer’a göre bu hareket, Bitcoin’in kısa vadede ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Deneyimli sunucu, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda 80–82 bin dolar bandını “kumdaki çizgi” olarak tanımlayarak, bu seviyenin savunulamamasını dikkat çekici buldu.

Cramer, Bitcoin’in manşetleri süsleyen popülerliğine karşın, yatırımcıların esas odak noktasının şirket kârlılıkları ve temel finansal göstergeler olması gerektiğini savundu. Kendisinin de Bitcoin sahibi olduğunu vurgulayan Cramer, hafta sonu yaşanan sert fiyat hareketlerinin, Bitcoin’in kısa vadede bir para birimi ya da güvenli liman olarak görülmesini zorlaştırdığını ifade etti. Ona göre bu dalgalanmalar, Bitcoin’in “değer saklama aracı” algısı ile gerçek zamanlı fiyat davranışı arasındaki çelişkiyi büyütüyor.

MicroStrategy, Saylor ve Diğer Hareketler

Cramer’ın yorumlarında dikkat çeken bir diğer başlık ise MicroStrategy (yeni adıyla Strategy Inc.) ve şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor oldu. Bitcoin’i kurumsal bilançoya taşıyan en büyük savunuculardan biri olan Saylor’ın şirketi, 5 Şubat’ta finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Cramer, bu tarih öncesinde hem MicroStrategy hisselerinde hem de Bitcoin fiyatında kısa pozisyonların baskı kurmaya çalışabileceğini öne sürdü.

Bu noktada Bitcoin fiyat hareketlerinin, organik talepten ziyade anlatı ve büyük oyuncuların hamleleriyle şekillendiği görüşü öne çıkıyor. Cramer, yeterli alıcı gelmesi halinde Bitcoin’in yeniden 82 bin dolar seviyesine sıçrayabileceğini kabul etse de, bu tür hareketlerin kalıcı bir güven tesis etmekten uzak olduğunu düşünüyor. Nitekim son günlerde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden yaşanan sınırlı çıkışlar da yatırımcı iştahının zayıfladığına işaret eden başka bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Öte yandan küresel piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi ve güçlü dolar görünümü, kripto varlıklar üzerinde baskı yaratan ek faktörler arasında gösteriliyor. Bu makro gelişmeler, Bitcoin’in yalnızca kendi dinamikleriyle değil, küresel finansal koşullarla da sınandığını ortaya koyuyor.