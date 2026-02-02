Stablecoin Verileri Yeni Bir Evreye İşaret Ediyor: Yatırımcıları Ne Bekliyor?

Bitcoin piyasası son günlerde sert fiyat hareketleriyle dikkat çekerken, zincir üstü veriler bu sürecin klasik bir “riskten kaçış” dalgası olmadığını gösteriyor. Fiyatın 96 bin dolardan 75 bin dolar bandına kadar geri çekilmesi ilk bakışta güçlü bir satış baskısına işaret etse de, analistlere göre stablecoin davranışları piyasanın daha kontrollü bir geçiş sürecinden geçtiğini ortaya koyuyor. Özellikle borsalar arasındaki likidite farkları, yatırımcıların panik yerine yeniden konumlanmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Fiyat Geri Çekilmesi ve Kritik Seviyeler

Bitcoin, son yükseliş dalgasında 96 bin dolar seviyesine kadar ilerledikten sonra momentum kaybı yaşadı ve düzeltme sürecine girdi. Bu geri çekilme sırasında satış baskısı artarken, kaldıraçlı pozisyonların da zorlandığı görüldü. Fiyatın 75 bin dolar bölgesine gerilemesi, kısa vadede piyasanın yönü açısından önemli bir referans noktası haline geldi. Bu seviyenin yeniden yukarı yönlü aşılması, teknik yapının güçlendiğine dair ilk sinyal olarak değerlendiriliyor.

Ancak dikkat çeken nokta, bu düşüşün stablecoin likiditesinde genel bir kaçışla eş zamanlı olmaması. Aksine, piyasa genelinde stablecoin bakiyeleri borsalar arasında yer değiştirirken, sermayenin sistem dışına çıkmadığı görülüyor. Analistlere göre bu durum, yatırımcıların daha düşük riskli alanlara geçici olarak kaydığını ve yeni fırsatlar için hazırlık yaptığını gösteriyor.

Stablecoin Verileri Ne Anlatıyor?

CryptoQuant verileri, özellikle Binance ile diğer büyük borsalar arasında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor. Binance üzerindeki stablecoin oranının düşmesi, bu platformda risk azaltma eğiliminin öne çıktığını gösterdi. Buna karşın diğer borsalarda stablecoin hakimiyetinin artması, likiditenin tamamen çekilmediğini, aksine biriktiğini ortaya koydu.

Bu tablo, klasik bir “risk-off” senaryosundan oldukça farklı. Normal şartlarda piyasa genelinde riskten kaçış yaşandığında stablecoin oranlarının tüm borsalarda artması beklenir. Burada ise seçici bir risk azaltma süreci görülüyor. Bitcoin 85 bin doların altına sarktığında Binance’teki stablecoin oranının yeniden yükselmeye başlaması, zayıf pozisyonların tasfiye edildiğini ve ardından yeni bir denge arayışına girildiğini düşündürüyor.

Öte yandan, bu tabloyu destekleyen başka bir gelişme de ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinde yaşanan hareketlilik oldu. Son günlerde ETF’lere yönelik sınırlı da olsa net girişlerin devam etmesi, kurumsal yatırımcıların piyasadan tamamen çekilmediğini ve orta vadeli beklentilerini koruduğunu gösteriyor. Bu gelişme, zincir üstü verilerle birlikte okunduğunda, piyasanın bir çöküşten ziyade yeniden yapılanma sürecinde olduğuna işaret ediyor.