Kripto, Altın ve Gümüş: Küresel Piyasalarda Olağanüstü Günler

Kripto para piyasalarında uzun süredir beklenen sert düzeltme derinleşerek devam ediyor. Bitcoin’in neredeyse bir yıl sonra ilk kez 75 bin doların altına sarkması ve Ethereum’un 2.200 doların altını görmesi, yatırımcılar arasında tedirginliği artırdı. Ancak bu tablo, bazı analistlere göre kriptonun uzun vadeli hikâyesinde hâlâ yolun başında olunduğunu gösteren güçlü bir işaret olabilir.

Bitcoin ve Altcoinlerde Zincirleme Satış Dalgası

Bitcoin, sadece birkaç gün önce 90 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyordu. Yılın ilk FOMC toplantısı öncesinde bu direnç yeniden test edilse de, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermesi ve Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler risk iştahını zayıflattı. Bu gelişmelerin ardından BTC önce 81 bin dolara, ardından kısa bir toparlanmayla 84 bin dolara çıktı. Ancak hafta sonu satış baskısı yeniden hızlandı ve fiyat 76 bin doların altına indi.

Pazartesi sabahı itibarıyla Bitcoin, Bitstamp verilerine göre 74.400 dolara kadar gerileyerek çok aylık yeni bir dip oluşturdu. Böylece BTC, bir haftadan kısa sürede 15 bin dolardan fazla değer kaybetmiş oldu. Bu sert düşüş, altcoin piyasasında daha da şiddetli yansımalar yarattı. Birçok büyük altcoin Bitcoin’den daha yüksek oranlı kayıplar yaşarken, toplam kripto piyasa değeri sadece birkaç gün içinde yaklaşık 500 milyar dolar eridi.

Likidasyon verileri de tablonun ne kadar sert olduğunu ortaya koyuyor. Aşırı kaldıraçlı işlemler nedeniyle hafta sonu 2,5 milyar doları aşan pozisyon tasfiye edilirken, son 24 saatte bunun üzerine yaklaşık 800 milyon dolarlık ek likidasyon yaşandı. Bu rakamların büyük bölümünün long pozisyonlardan gelmesi, piyasadaki iyimserliğin ne kadar hızlı tersine döndüğünü gösteriyor.

Altın ve Gümüşte Tarihi Çöküş: Karşılaştırmalı Bakış

Bitcoin’in volatilitesi sık sık eleştirilse de, mevcut küresel piyasa koşulları yalnızca kriptoya özgü değil. Son günlerde güvenli liman olarak görülen varlıklarda da sıra dışı hareketler yaşanıyor. Özellikle altın ve gümüş piyasalarında görülen sert düşüşler, yatırımcı algısında önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

Gümüş, son aylarda hızlı bir yükselişle 120 doların üzerine çıkarak dikkat çekmişti. Altın ise 5.600 dolar seviyesine ulaşarak yeni zirveler kaydetmişti. Ancak cuma günü itibarıyla bu tablo dramatik biçimde değişti. Gümüş birkaç gün içinde 121 dolardan 70 dolar seviyelerine kadar gerilerken, altın da 5.600 dolardan 4.400 dolara düştü. Bu düşüşle birlikte iki değerli metalin toplam piyasa değerinden yaklaşık 10 trilyon dolar silindi.

Öte yandan, kripto dünyasında farklı bir gelişme daha dikkat çekiyor. ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik beklentiler yeniden güçlenirken, bazı büyük varlık yönetim şirketlerinin başvurularını güncellemesi piyasanın orta vadede yeniden canlanabileceğine dair umutları artırıyor. Bu durum, kısa vadeli sert düşüşlere rağmen kurumsal ilginin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.