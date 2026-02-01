2-8 Şubat Haftasına Bitcoin Nasıl Başlıyor? Önümüzdeki Günlerde Kripto Paralara Ne Olacak?

Bitcoin fiyatı CME açılışına giderken GAP’a değil DİBE koşuyor. Bu şaşırtıcı çünkü korkulan İran saldırısı olmadı. Üstelik BTC kayda değer ölçüde tepki yükselişi de yaşamadı. Endişe verici biçimde günlük mum kapanışına 77 bin doların altında ilerleyen Bitcoin ilerleyen saatlerde Asya piyasa açılışında can yakabilir. Kripto paraları önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

Bitcoin 2-8 Şubat Haftası

Bu hafta makro cephede yoğun geçecek. Cuma günü haftanın en önemli günü ve istihdam rakamları gelecek. Ocak ayında gelen Aralık verileri Fed’in en az 2 toplantı daha faizleri indirmeyebileceğini söylüyordu. Yeni gelecek verilerse 2025 son çeyrekte istihdama dair endişelerin ortasında yapılan faiz indirimlerinin yeterli/yetersiz veya gereksiz olduğunu gösterecek. Geçen ay gelen rapor “yeterli” diyordu ve eğer istihdam beklenti üstü gelirse Fed şahinlerinden “korkuyla gereksiz şekilde Aralık indirim kararını aldık” yorumları gelebilir.

Bitcoin’e dönelim. Türk on-chain analisti Barış Kardeş 77.000 doların BTC tarafından kaybedilmemesi gerekilen bölge olduğunu söylüyor.

“77k kaybedilmemeli… Weighted Major Score 5.5 Bu seviye daha önce çok kez lokal dibe işaret etti. Score yükseldikçe dip olma ihtimali de artıyor. Market diplerinde ise 8.7 ve 10 değerlerini aldı.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC 77 bin doların altında ancak bunun son düşüş olup olmadığı belirsiz.

CME boşluğuna odaklanan Anıl ise “en azından yukarıda kapatmamız gereken bir CME GAP olduğu” için umutlu. Çoğunlukla 3 hafta içinde yön belirsiz olacak şekilde CME fiyat boşlukları kapatılır.

“Bitcoin’in CME açılışında 6-7 bin dolarlık bir fark oluşacak gibi görünüyor. En azından artık 84 bin dolara ulaşmak için bir bahanemiz var. Sabırlı olalım, bayanlar ve baylar.”

Kripto Paralar ve Beklentiler

BTC fiyatı ETF maliyet ortalamasının altında. Strategy maliyet bölgesi ihlal ediliyor ve 81 bin dolar altında devam eden kapanışlar teknik olarak 56.000 dolarlık uzun vadeli ortalamanın hedeflendiğini söylüyor. Pazartesi günü itibariyle ETF yatırımcılarının eğilimi önemli olacak. Muhtemelen hacimler normalin üzerinde olacaktır. Ancak yatırımcıların “düşüşü fırsat görüp alıma koşması” veya “daha büyük düşüşlerin endişesiyle satışa yönelmesi” sebeplerinden hangisinin hacmi artırdığına bağlı olarak spot fiyat da seçilen yöne ilerleyecek.

“Bitcoin ETF’leri önemlidir — özellikle likidite açısından. BlackRock bu konunun merkezinde yer almaktadır. IBIT giriş ve çıkışları sırasında Bitcoin’in fiyatına bakmanız yeterlidir. Bazı şeyler gerçekten önemlidir. Bu sadece gürültü değildir.” – anlcnc1

10 Ekim olayından sonra Kasım başında piyasalar eski seviyelerine dönmediğinden DonAlt daha kötü günlerin gelebileceğine dair hislerinden bahsetmişti. Bu yüzden risklerini azaltmıştı ve çoğu varlığını nakde çevirdiğini yazmıştı. Bugün aldığı karardan memnun olduğunu ve henüz piyasalara girmek için doğru zaman olmadığını söylüyor.

“Şanslı çıkış, BTC’de %30’luk düşüşü ve altcoinlerde çok daha fazlasını atlattım. Felaketle sonuçlanacak bir şey olmadıkça veya dayanamayacağım seviyelere ulaşmadıkça sakin kalmaya devam edeceğim. (Ya da son birkaç haftada kaybettiğimiz seviyeleri geri kazanacak kadar güçlenmemiz gibi olasılığı düşük bir durum olmazsa.)”