Kripto Para

2-8 Şubat Haftasına Bitcoin Nasıl Başlıyor? Önümüzdeki Günlerde Kripto Paralara Ne Olacak?

Özet

  • Barış Kardeş: 77k kaybedilmemeli... Weighted Major Score 5.5. Bu seviye daha önce çok kez lokal dibe işaret etti. Score yükseldikçe dip olma ihtimali de artıyor.
  • BTC CME GAP'a yaklaşamadı ancak genelde 3 hafta içinde bu seviyeler test edildiğinden Şubat ayında BTC'nin 83 bin bölgesine dönmesi bekleniyor. Elbette istisnalar mümkün.
  • Pazartesi itibariyle ETF yatırımcılarının ortalama maliyet altındaki spot fiyata verecekleri tepki piyasalar için belirleyici olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı CME açılışına giderken GAP’a değil DİBE koşuyor. Bu şaşırtıcı çünkü korkulan İran saldırısı olmadı. Üstelik BTC kayda değer ölçüde tepki yükselişi de yaşamadı. Endişe verici biçimde günlük mum kapanışına 77 bin doların altında ilerleyen Bitcoin ilerleyen saatlerde Asya piyasa açılışında can yakabilir. Kripto paraları önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

İçindekiler
1 Bitcoin 2-8 Şubat Haftası
2 Kripto Paralar ve Beklentiler

Bitcoin 2-8 Şubat Haftası

Bu hafta makro cephede yoğun geçecek. Cuma günü haftanın en önemli günü ve istihdam rakamları gelecek. Ocak ayında gelen Aralık verileri Fed’in en az 2 toplantı daha faizleri indirmeyebileceğini söylüyordu. Yeni gelecek verilerse 2025 son çeyrekte istihdama dair endişelerin ortasında yapılan faiz indirimlerinin yeterli/yetersiz veya gereksiz olduğunu gösterecek. Geçen ay gelen rapor “yeterli” diyordu ve eğer istihdam beklenti üstü gelirse Fed şahinlerinden “korkuyla gereksiz şekilde Aralık indirim kararını aldık” yorumları gelebilir.

Bitcoin’e dönelim. Türk on-chain analisti Barış Kardeş 77.000 doların BTC tarafından kaybedilmemesi gerekilen bölge olduğunu söylüyor.

“77k kaybedilmemeli…

Weighted Major Score 5.5

Bu seviye daha önce çok kez lokal dibe işaret etti. Score yükseldikçe dip olma ihtimali de artıyor. Market diplerinde ise 8.7 ve 10 değerlerini aldı.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC 77 bin doların altında ancak bunun son düşüş olup olmadığı belirsiz.

CME boşluğuna odaklanan Anıl ise “en azından yukarıda kapatmamız gereken bir CME GAP olduğu” için umutlu. Çoğunlukla 3 hafta içinde yön belirsiz olacak şekilde CME fiyat boşlukları kapatılır.

“Bitcoin’in CME açılışında 6-7 bin dolarlık bir fark oluşacak gibi görünüyor. En azından artık 84 bin dolara ulaşmak için bir bahanemiz var. Sabırlı olalım, bayanlar ve baylar.”

Kripto Paralar ve Beklentiler

BTC fiyatı ETF maliyet ortalamasının altında. Strategy maliyet bölgesi ihlal ediliyor ve 81 bin dolar altında devam eden kapanışlar teknik olarak 56.000 dolarlık uzun vadeli ortalamanın hedeflendiğini söylüyor. Pazartesi günü itibariyle ETF yatırımcılarının eğilimi önemli olacak. Muhtemelen hacimler normalin üzerinde olacaktır. Ancak yatırımcıların “düşüşü fırsat görüp alıma koşması” veya “daha büyük düşüşlerin endişesiyle satışa yönelmesi” sebeplerinden hangisinin hacmi artırdığına bağlı olarak spot fiyat da seçilen yöne ilerleyecek.

Bitcoin ETF’leri önemlidir — özellikle likidite açısından.

BlackRock bu konunun merkezinde yer almaktadır. IBIT giriş ve çıkışları sırasında Bitcoin’in fiyatına bakmanız yeterlidir. Bazı şeyler gerçekten önemlidir. Bu sadece gürültü değildir.” – anlcnc1

10 Ekim olayından sonra Kasım başında piyasalar eski seviyelerine dönmediğinden DonAlt daha kötü günlerin gelebileceğine dair hislerinden bahsetmişti. Bu yüzden risklerini azaltmıştı ve çoğu varlığını nakde çevirdiğini yazmıştı. Bugün aldığı karardan memnun olduğunu ve henüz piyasalara girmek için doğru zaman olmadığını söylüyor.

“Şanslı çıkış, BTC’de %30’luk düşüşü ve altcoinlerde çok daha fazlasını atlattım.

Felaketle sonuçlanacak bir şey olmadıkça veya dayanamayacağım seviyelere ulaşmadıkça sakin kalmaya devam edeceğim. (Ya da son birkaç haftada kaybettiğimiz seviyeleri geri kazanacak kadar güçlenmemiz gibi olasılığı düşük bir durum olmazsa.)”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Epstein Belgelerinde Kripto Paralar (Michael Saylor, Tether vs)

Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu ve 2 Şubat Piyasa Analizi

Son Dakika: Strategy Çöküşte Bile Bitcoin Aldıklarını Açıkladı

Trump Öyle Bir Şey Yapacak ki… Altın, Gümüş ve Kripto Aniden Zıplayabilir

QCP Analistlerinden 2 Şubat Kripto Para Tahminleri, Bitcoin Dibi Gördü Mü?

Stablecoin Verileri Yeni Bir Evreye İşaret Ediyor: Yatırımcıları Ne Bekliyor?

En Büyük 100 Altcoinden Hangileri Aşırı Satılmış Durumda? İşte Tam Liste

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bomba Gelişme: Trump’a Yarım Milyar Dolarlık Rüşvet Kripto Para Olarak Verildi
Bir Sonraki Yazı Kripto, Altın ve Gümüş: Küresel Piyasalarda Olağanüstü Günler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tek Başına 4,28 Milyon ETH Aldı, BTC Tekrar 79.000 Dolar
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
2026 Kripto Para Vergi Hamlesi, Hindistan Duyurdu
Kripto Para Hukuku
Son Epstein Belgelerinde Kripto Paralar (Michael Saylor, Tether vs)
Kripto Para Tether (USDT)
Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu ve 2 Şubat Piyasa Analizi
Kripto Para
Son Dakika: Strategy Çöküşte Bile Bitcoin Aldıklarını Açıkladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?