Kripto Para Hukuku

Bomba Gelişme: Trump’a Yarım Milyar Dolarlık Rüşvet Kripto Para Olarak Verildi

Özet

  • Wall Street Journal'a göre, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı farklı biri üzerinden World Liberty Financial'ın %49 hissesini satın aldı.
  • Anlaşma, Trump'ın Ocak 2025'teki göreve başlama töreninden dört gün önce imzalandı ve hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı.
  • 187 milyon dolar Trump ailesinin şirketlerine, en az 31 milyon dolar ise Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile bağlantılı şirketlere gitti. Tahnoon'un AI şirketin böylece çip kısıtlamasından kurtuldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump kripto paraları seviyor ve kripto sayesinde milyarlarca dolar kazanç elde etti. Kriptoyu destekleyen önemli adımlar atsa da küresel ekonomiyi baltalayan hamleleri kripto para fiyatlarını olumsuz etkiliyor. WSJ iddialarıysa Trump’ın kripto paraları değil “sadece parayı” sevdiğini söylüyor. İddialar ses getirecek ve Trump görevden ayrıldığında muhtemelen davaya dönüşecek.

İçindekiler
1 Trump ve Kripto Para Rüşveti
2 Trump Yargılanabilir

Trump ve Kripto Para Rüşveti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en üst düzey istihbarat yetkilisinin Trump ile bağlantılı WLFI projesine gizlice yarım milyar dolar yatırım yaptığı iddia edildi. World Liberty Financial’ın %49 hissesini 500 milyon dolara Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan’ın desteklediği bir kuruluşun satın aldığı iddia edildi. Eric Trump tarafından imzalanan anlaşmanın boyutu yarım milyar dolar olsa da bunun 187 milyon doları doğrudan Trump ailesinin kuruluşlarına gidiyor.

31 milyon dolarlık kısım Orta Doğu elçisi olarak atanan Trump’ın müttefiki Steve Witkoff ile bağlantılı kuruluşlara aktarıldı. Trump bu ödemeyi neyin karşılığında aldı? WSJ’ın iddiasına göre Trump yönetiminin BAE’ye gelişmiş ABD yapay zeka çiplerinin satışını onaylaması karşılığında dolaylı yoldan böyle bir ödeme yapıldı.

Daha önce Biden döneminde Tahnoon’un yapay zeka şirketi G42 ile ilgili ulusal güvenlik endişeleri teknoloji ihracatı için kısıtlamalar getirilmesine neden olmuştu. Şimdi Senato Bankacılık Komitesinin kıdemli üyesi ve kripto para düşmanı Demokrat Senatör Warren saldırıya geçmek için fırsatını bulmuş görünüyor.

Warren şunları söyledi;

“Bu, açık ve net bir şekilde yolsuzluktur. Trump yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hassas yapay zeka çipleri satma kararını geri almalıdır. Steve Witkoff, David Sacks, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve diğer Trump yönetimi yetkilileri, başkanın kripto şirketine fayda sağlamak için Amerikan ulusal güvenliğini sattıklarına dair artan kanıtlar ve bu süreçte herhangi bir yetkilinin kendi cebini doldurup doldurmadığı konusunda Kongre önünde ifade vermelidir. Kongre cesaretini toplamalı ve Trump’ın kripto yolsuzluğuna son vermelidir.”

Trump Yargılanabilir

Bu olay büyük sonuçlar doğurabilir. Eğer Trump’ın yönetimdeyken para karşılığında yetkisini BAE lehine kullandığı ispatlanırsa görev süresinin bitmesine gerek kalmadan 2026 sonunda yargılama başlayabilir. 2026 Kasım’ında ara seçimler var ve Trump’ın Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesi bekleniyor.

Eğer Demokratlar seçim kampanyası döneminde Trump’ın yolsuzluktan yargılanacağını ve bunu gerçekten yaptığını seçmene iyi anlatabilirse seçimlerden sonra Trump birçok suçtan yargılanıp azledilebilir.

Cumhuriyetçilerle geçtiğimiz yıl son çeyrekte yaptığı toplantıda (hükümet kapanmasının sonuna doğruydu bu toplantı) “filibuster bitmezse ara seçimlerden sonra beni azledecekler biz yapmazsak onlar yapacak ve bir hiçbir şey yapamayacağız” demişti. Yani Trump’ın azil korkusu var ve bunun hukuki zemini WLFI bağlantılı akçeli işlerle oluşturulabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal güvenlik danışmanı ve “Casus Şeyh” olarak tanınan Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan bölgede siyasi olarak son derece güçlü biri. Eric Trump tarafından imzalanan anlaşma doğrudan aileye 200 milyon dolara yakın para getiriyor ve Demokratlar kripto paraların Trump tarafından rüşvet almak için kullanıldığını göreve geldiği günden beri söylüyor.

Beyaz Saray danışmanı David Warrington bu haberle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Başkan, anayasal sorumluluklarını etkileyebilecek iş anlaşmalarına dahil değildir.

Finansal çıkarlarını etkileyebilecek hiçbir resmi meseleye katılmamıştır ve katılmamaktadır.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2026 Kripto Para Vergi Hamlesi, Hindistan Duyurdu

Sıcak Gelişme: Ripple (XRP) Sonunda Lisansı Aldı

Ki Young Ju: Düşüşün Sebebi Açık, Kriptoda Yüzde 70’lik Kayıplar Beklemeyin

Kripto Para Kahini Yine Haklı Çıktı, Şimdi Ne Olacak?

1 Şubat Kripto Para Piyasaları Son Durum

İran Saldırısı Başladı Mi? Trump Ne Diyor? Kripto Paralar Dejavu Yaşıyor

Kripto Paralarda Ayıların “İran Kutlaması”

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kriptoda Zamanlama Her Şeydir: Canlı Haber Akışı ve Haftanın Beklenen Büyük Olayları
Bir Sonraki Yazı 2-8 Şubat Haftasına Bitcoin Nasıl Başlıyor? Önümüzdeki Günlerde Kripto Paralara Ne Olacak?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tek Başına 4,28 Milyon ETH Aldı, BTC Tekrar 79.000 Dolar
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
2026 Kripto Para Vergi Hamlesi, Hindistan Duyurdu
Kripto Para Hukuku
Son Epstein Belgelerinde Kripto Paralar (Michael Saylor, Tether vs)
Kripto Para Tether (USDT)
Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu ve 2 Şubat Piyasa Analizi
Kripto Para
Son Dakika: Strategy Çöküşte Bile Bitcoin Aldıklarını Açıkladı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?