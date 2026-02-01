Bomba Gelişme: Trump’a Yarım Milyar Dolarlık Rüşvet Kripto Para Olarak Verildi

Trump kripto paraları seviyor ve kripto sayesinde milyarlarca dolar kazanç elde etti. Kriptoyu destekleyen önemli adımlar atsa da küresel ekonomiyi baltalayan hamleleri kripto para fiyatlarını olumsuz etkiliyor. WSJ iddialarıysa Trump’ın kripto paraları değil “sadece parayı” sevdiğini söylüyor. İddialar ses getirecek ve Trump görevden ayrıldığında muhtemelen davaya dönüşecek.

Trump ve Kripto Para Rüşveti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en üst düzey istihbarat yetkilisinin Trump ile bağlantılı WLFI projesine gizlice yarım milyar dolar yatırım yaptığı iddia edildi. World Liberty Financial’ın %49 hissesini 500 milyon dolara Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan’ın desteklediği bir kuruluşun satın aldığı iddia edildi. Eric Trump tarafından imzalanan anlaşmanın boyutu yarım milyar dolar olsa da bunun 187 milyon doları doğrudan Trump ailesinin kuruluşlarına gidiyor.

31 milyon dolarlık kısım Orta Doğu elçisi olarak atanan Trump’ın müttefiki Steve Witkoff ile bağlantılı kuruluşlara aktarıldı. Trump bu ödemeyi neyin karşılığında aldı? WSJ’ın iddiasına göre Trump yönetiminin BAE’ye gelişmiş ABD yapay zeka çiplerinin satışını onaylaması karşılığında dolaylı yoldan böyle bir ödeme yapıldı.

Daha önce Biden döneminde Tahnoon’un yapay zeka şirketi G42 ile ilgili ulusal güvenlik endişeleri teknoloji ihracatı için kısıtlamalar getirilmesine neden olmuştu. Şimdi Senato Bankacılık Komitesinin kıdemli üyesi ve kripto para düşmanı Demokrat Senatör Warren saldırıya geçmek için fırsatını bulmuş görünüyor.

Warren şunları söyledi;

“Bu, açık ve net bir şekilde yolsuzluktur. Trump yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hassas yapay zeka çipleri satma kararını geri almalıdır. Steve Witkoff, David Sacks, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve diğer Trump yönetimi yetkilileri, başkanın kripto şirketine fayda sağlamak için Amerikan ulusal güvenliğini sattıklarına dair artan kanıtlar ve bu süreçte herhangi bir yetkilinin kendi cebini doldurup doldurmadığı konusunda Kongre önünde ifade vermelidir. Kongre cesaretini toplamalı ve Trump’ın kripto yolsuzluğuna son vermelidir.”

Trump Yargılanabilir

Bu olay büyük sonuçlar doğurabilir. Eğer Trump’ın yönetimdeyken para karşılığında yetkisini BAE lehine kullandığı ispatlanırsa görev süresinin bitmesine gerek kalmadan 2026 sonunda yargılama başlayabilir. 2026 Kasım’ında ara seçimler var ve Trump’ın Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesi bekleniyor.

Eğer Demokratlar seçim kampanyası döneminde Trump’ın yolsuzluktan yargılanacağını ve bunu gerçekten yaptığını seçmene iyi anlatabilirse seçimlerden sonra Trump birçok suçtan yargılanıp azledilebilir.

Cumhuriyetçilerle geçtiğimiz yıl son çeyrekte yaptığı toplantıda (hükümet kapanmasının sonuna doğruydu bu toplantı) “filibuster bitmezse ara seçimlerden sonra beni azledecekler biz yapmazsak onlar yapacak ve bir hiçbir şey yapamayacağız” demişti. Yani Trump’ın azil korkusu var ve bunun hukuki zemini WLFI bağlantılı akçeli işlerle oluşturulabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal güvenlik danışmanı ve “Casus Şeyh” olarak tanınan Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan bölgede siyasi olarak son derece güçlü biri. Eric Trump tarafından imzalanan anlaşma doğrudan aileye 200 milyon dolara yakın para getiriyor ve Demokratlar kripto paraların Trump tarafından rüşvet almak için kullanıldığını göreve geldiği günden beri söylüyor.

Beyaz Saray danışmanı David Warrington bu haberle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Başkan, anayasal sorumluluklarını etkileyebilecek iş anlaşmalarına dahil değildir. Finansal çıkarlarını etkileyebilecek hiçbir resmi meseleye katılmamıştır ve katılmamaktadır.”