Kripto Para

En Büyük 100 Altcoinden Hangileri Aşırı Satılmış Durumda? İşte Tam Liste

Özet

  • On-Chain Mind: Bitcoin'in hash oranında %16'lık bir düşüş gördük, bu da 2021'deki Çin madencilik yasağından bu yana en büyük düşüş.
  • Hash oranındaki düşüş anormal piyasa koşullarını teyit ediyor. Tarihsel olarak bu tarz aşırı satışlar alım sinyali olarak kabul ediliyor ancak makro cephede ortam destekleyici değil.
  • En büyük 100 altcoıinin haftalık RSI'ı henüz (Aster gibi istisnalar hariç) aşırı satış bölgesine inmedi. Altcoinlerde düşüş bu yüzden devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Pazartesi gününe ilerlerken Bitcoin (BTC) CME kapanışına değil daha derin diplere doğru hareket ediyor. Yazı hazırlandığı sırada 77 bin dolarda oyalanan Bitcoin eğer Strategy’nin maliyet bölgesi altında kapanışlara başlarsa bu durum 73 bin dolar ve aşağısına alt fitiller doğurabilir.

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC) Hash Oranı
2 En Büyük 100 Altcoin RSI

Bitcoin (BTC) Hash Oranı

İran’a söylenen saldırı olmadı ve şimdilik bölgede herhangi bir hareketlilik yok. Trump biraz önce İran hakkında “umarım anlaşabiliriz” dedi. ABD’li kaynaklar her an saldırının başlayabileceğini ancak kısa vadede bunun planlanmadığını söylüyor.

Ağ verilerini inceleyen On-Chain Mind hesabı içinde bulunduğumuz dönemin ne denli anormal olduğunu hash rate rakamlarına ve geçmişteki hareketlere bakarak açıklıyor.

Bitcoin’in hash oranında %16’lık bir düşüş gördük, bu da 2021’deki Çin madencilik yasağından bu yana en büyük düşüş.

Bu büyüklükteki hareketler sağlıklı, rahat ortamlarda gerçekleşmez. Bunlar, madencilerin gerçek stresini, zorunlu ayarlamaları ve ağın yeniden istikrar kazanmadan önce verimsiz hash gücünü kaybettiği dönemleri yansıtır.

Ayrıca tarihsel olarak da büyük düşüşlerde alım fırsatları olmuştur.”

Benjamin Cowen ise kendini yükselişe inandıran kripto para yatırımcılarının her zaman kendini kandıracak hikayeler bulabildiğini ancak durumun böyle olmadığını söylüyor.

“Birçok yatırımcının kripto para birimlerine olan ilginin artacağına dair beklentiyle yatırım yaparken en büyük hatalardan biri, farklı bir görüşü hiçbir zaman net bir şekilde ifade edememeleri. Görüşleri belirledikleri zaman diliminde gerçekleşmediğinde, zaman çizelgesini değiştiriyorlar ve bunun gerçekleşeceği konusunda farklı nedenler öne sürüyorlar.

Geçen yıl bunun nedeni M2 ve BTC’nin M2’yi takip etmek zorunda olmasıydı (BTC her zaman M2’den önce zirve yapmasına rağmen). Bu yıl birçok kişi ISM’yi geçen yıl M2’yi kullandıkları şekilde kullanıyor. Pozisyonunuz ne olursa olsun, her zaman onu desteklemeye çalışacak bir anlatı bulabilirsiniz.

Bunun sadece anlatı peşinde koşmak olduğunu anlamak önemlidir. Hikaye fiyatı takip eder, tersi değil. Fiyat eğilimlerini kullanarak bir hikaye geliştirebilirsiniz, ancak bir hikayeyi kullanarak fiyat eğilimini geliştiremezsiniz. Ne yazık ki, mania tahminleri genellikle hiç sorgulanmadığı için, birçok insan umut veren bir sonraki hikayeyi takip etmekle meşgul olduğu için gereksiz yatırımlara sahip oluyor. Benim tavsiyem, anlatılara odaklanmayı bırakıp bunun yerine piyasadaki gerçek fiyat eğilimlerine odaklanmanızdır. Bunu yaptığınızda, muhtemelen haberlerin önemi olmadığı ve anlatıların fiyatı takip ettiği sonucuna varacaksınız.”

En Büyük 100 Altcoin RSI

Piyasa değerine göre en büyük 100 altcoinin RSI durumunu paylaşan DaanCrypto takma isimli analist düşüş modunun devam ettiğini söyledi. Aşağıda haftalık periyotta RSI durumları net biçimde ilginin zayıf olduğunu ancak buna rağmen altcoinlerin çoğunun henüz aşırı satış bölgesine girmediğini hatırlatıyor.

Bu durum halen birçok altcoinin daha büyük kayıplar yaşayabileceğini gösterdiğinden altcoinlerin geneli için negatif. ASTER gibi birçok altcoin dışında henüz kripto paraların çoğu sadece korku bölgesinde.

