Ki Young Ju: Düşüşün Sebebi Açık, Kriptoda Yüzde 70’lik Kayıplar Beklemeyin

  • Ki Young Ju Bitcoin fiyatındaki düşüşün sebebini yeni sermaye girişi olmaması olarak açıklıyor.
  • Ju: Satış baskısı henüz bitmedi ve uzun süreli konsolidasyon göreceğimiz farklı bir ayı piyasası yapısı oluşabilir.
  • Ju: MSTR bu yükselişin ana itici gücüydü. Saylor elindeki varlıkları önemli ölçüde satmazsa, önceki döngülerdeki gibi %70'lik bir çöküş görmeyeceğiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçtiğimiz yılın başlarında ayı piyasalarının başladığını açıklayan ve ardından özür dileyen Ki Young Ju yeniden sahnede. On-chain verilerin tarihsel sinyalleri eskisi kadar doğru çalışmıyor olabilir ancak bu alandaki en yetkin isimlerden Ki Young Ju’nun değerlendirmeleri halen önemli. Peki beklentisi ne yönde? Gerekçeleri ne?

İçindekiler
1 Düşüş Bitti Mi? Sebebi Ne?
1.1 Ki Young Ju düşüşün sebebi olarak neyi görüyor?
1.2 Ayı piyasaları başladı mı?
1.3 Bitcoin dibi gördü mü?
2 Kriptoda %70 Düşüş Olmayacak

Düşüş Bitti Mi? Sebebi Ne?

Bitcoin fiyatı ayı piyasalarına girdiğinde ATH seviyesinden devasa düşüşler yaşar. Ki Young Ju bugünün şartlarında kripto paralar için dinamiklerin değiştiğini ve önceki ayı piyasalarında gördüğümüz şeylerin tekrar etmeyeceğini söyledi. 3 soru ve 3 cevapla durum şöyle;

Ki Young Ju düşüşün sebebi olarak neyi görüyor?

Cevap: Yeni sermaye girişi olmaması.

Ayı piyasaları başladı mı?

Cevap: Sermaye girişi yokken boğa piyasalarından söz edemeyiz.

Bitcoin dibi gördü mü?

Cevap: Satış baskısı henüz bitmedi ve uzun süreli konsolidasyon göreceğimiz farklı bir ayı piyasası yapısı oluşabilir.

Kriptoda %70 Düşüş Olmayacak

En büyük on-chain analiz platformlarından CryptoQuant’ın kurucusu olan Ki Young Ju aşağıdaki grafiği paylaşarak Strategy’ye işaret etti.

“Satış baskısı devam ederken ve yeni sermaye girişi olmadığından Bitcoin düşüşte.

Gerçekleşen piyasa değeri sabit kaldı, yani yeni sermaye girişi yok. Bu ortamda piyasa değeri düştüğünde, bu bir boğa piyasası değildir.

Erken dönem yatırımcıları, ETF’ler ve MSTR alımları sayesinde büyük gerçekleşmemiş kazançlara sahip. Geçen yılın başından beri karlarını realize ediyorlar, ancak güçlü sermaye girişleri Bitcoin’i 100 bin dolar civarında tuttu. Şimdi bu sermaye akışı kurudu.

MSTR bu yükselişin ana itici gücüydü. Saylor elindeki varlıkları önemli ölçüde satmazsa, önceki döngülerdeki gibi %70’lik bir çöküş görmeyeceğiz.

Satış baskısı hala devam ediyor, bu nedenle dip henüz belli değil, ancak bu ayı piyasası muhtemelen geniş kapsamlı bir yatay konsolidasyon oluşturacak.”

Saylor satıştan yana değil ve yazı hazırlandığı sırada yeni alım yaptığını açıklayalı henüz 55 dakika olmuştu.

Michael Saylor yukarıdaki paylaşımı yaptığında şirket Pazartesi günü daha fazla alım yaptığını açıkladığından bu aslında bir alım duyurusu.

